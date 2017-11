So wie einst die Dire Straits

"Sultans of Swing", "Money for Nothing" oder "Brothers in Arms" - die Songs der Dire Straits gibt es am Samstag, 18. November, ab 21 Uhr im Stattbahnhof Schweinfurt zum 40. Gründungsjubiläums der britischen Kultband um Mark Knopfler. Mit Brothers in Arms fand sich eine Handvoll Musiker, die die Atmosphäre von Dire Straits zu reproduzieren. Das Programm führt die Fans durch die Greatest-Hits-Geschichte der Dire Straits. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn ist um 21 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.brothersinarms.de . Tickets sind in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen sowie unter Tel.: 0931/600 160 00 und unter www.mkm-music.com erhältlich. Foto: Markus Schemmler-Wahner