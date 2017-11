"So viel Zuwendung wie möglich"

"Mittwochs backen wir immer Kuchen, denn am Donnerstag kommt der Besuchsdienst aus Eltmann", erzählt Christine Göbhardt. Die Krankenschwester ist die stellvertretende Leiterin der Tagespflege im Seniorenhaus St. Stephanus. Auf der Basis des neuen Pflegestärkungsgesetzes wurde das frühere Seniorenheim komplett neu aufgestellt, getreu dem Motto "ambulant vor stationär". Der Besuchsdienst allerdings, der kam schon ins Pflegeheim. Viele der munteren Damen sind schon seit 15 Jahren und länger dabei.

Regelmäßig kommen auch Schüler der Realschule, so auch diesen Donnerstag, denn diesmal stand ein Martinszug auf dem Programm. Mit den selbst gebastelten Laternen ging es singend erst einmal durch den Garten des Hauses und dann am Main entlang.



Entlastung pflegender Familien

"Das ist ein sehr schönes Konzept, das wir jetzt haben - mit einem ganz engen Bezug zu den Leuten", freut sich Christine Göbhardt. Im Erdgeschoss gleich rechts ist die Tagespflege, ein heller offener Raum, freundlich möbliert, eine offene Küchenzeile, denn auch gemeinsames Kochen gehört zum Tagesprogramm. In die Tagespflege kommen Senioren, die in den oberen Etagen des Hauses Appartements gemietet haben, die Tagespflege entlastet aber auch pflegende Familien, beispielsweise während deren Arbeitszeiten.

"Wir beginnen morgens mit der Zeitungsrunde und meistens ergeben sich da schon erste Themen für die nächste Stunde. Vor ein paar Tagen gab es einen Polizeibericht zu einem Wildunfall mit einem Reh - schon wurden Geschichten über die scheuen Waldtiere ausgetauscht und die frühere Gastwirtin in der Runde verriet ihr bestes Rezept für Rehbraten."

Die Betreuerinnen gehen auf die Bedürfnisse der Gäste individuell ein, aber es gibt auch geplante Angebote. Gymnastik gehört ebenso dazu wie Singen. Ein Renner ist das Tischkegeln. "Da ist richtig Stimmung in der Bude", erzählt Schwester Christine, der man noch heute anhört, dass sie einst aus Berlin nach Eltmann kam.

Wenn es zum Nachtisch Obstsalat geben soll, wird an den Tischen fleißig geschnippelt und mittwochs wird eben gebacken, weil donnerstags die Damen vom Besuchsdienst kommen. Die verstärken das Betreuungsteam beispielsweise für solche Ausflüge wie den Martinszug. Denn jeder Rollstuhl braucht ja zwei Hände, die ihn schieben.

Die Tage zuvor waren in der Tagespflege natürlich Laternen gebastelt worden - und die alten Lieder gingen allen noch leicht über die Zunge. Auch Demenzkranke haben Liedtexte aus Kindheit und Jugend meist sofort verfügbar.

Die Senioren sollen sich wohlfühlen, werden spielerisch dazu animiert, ihre Fähigkeiten zu schulen, vor allem die Motorik. Niemand muss sich langweilen, doch wer möchte, kann sich auch zurückziehen - und auch Sterbebegleitung gehört zum Alltag des Pflegepersonals.

Die meisten Pflegekräfte sind schon lange dabei, arbeiteten in St. Stephanus auch schon vor dem Konzept "Altenpflege 5.0", wie es beim Träger "SeniVita" heißt. Sie alle arbeiten mit Herzblut und werben für ihr neues Haus. Denn die Schlagzeilen, die es vor einigen Jahren gab, sind noch immer nicht vergessen. Zwar ist von den Vorwürfen des Abrechnungsbetrugs nicht viel übrig geblieben, dem Ruf des Hauses haben sie aber doch ein Stück weit geschadet.



Konzept aus drei Bausteinen

"Wir wollen hier unseren Leuten so viel Zuwendung wie irgendmöglich geben", erklärt Schwester Christine die wichtigste Grundlage jedes Pflegekonzepts. Auch schwer pflegebedürftige und bettlägerige Menschen können in der Tagespflege betreut werden und im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Gemeinschaft teilhaben.

Das neue Konzept des Hauses kombiniert drei Bausteine, nämlich die Tagespflege, frei wählbare häusliche Pflegedienste mit einer 24-Stunden-Rufbereitschaft und individuell gestaltbare seniorengerechte Wohnungen. Die Leiterin der Tagespflege, Daria Neureuther, freut sich über den engen Bezug des Hauses zu so vielen Eltmannern, zu den Realschülern und dem Besuchsdienst. Sie werden auch die Adventsfeier mitgestalten, und auch im Fasching ist allerhand los in der Tagespflege. Regelmäßig schaut Bürgermeister Michael Ziegler vorbei, nicht nur zu Gratulationen. Zur großen Altenehrung im Advent in der Stadthalle gibt es auch ein kleines Pendant in St. Stephanus.