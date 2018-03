So vermeidet man Plastik

Die Bestsellerautorin Nadine Schubert hielt vor einem Publikum von knapp 50 Personen aller Altersklassen ihren Vortrag "Noch besser leben ohne Plastik". Eingeladen hatte der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Bad Kissingen.

Schubert hat bereits vor Jahren beschlossen, ohne Plastik zu leben, vor allem ohne Einwegplastik. Interessant und abwechslungsreich erklärte sie in ihrem Vortrag, wie man Plastik (Stichwort Mikroplastik) in Kosmetika, Nahrungsmitteln und Kleidung vermeiden kann. Sie zeigte vor allem Verpackungsalternativen auf. Auch durch die Nutzung von Seife statt Duschgel lassen sich Unmengen an Plastikmüll einsparen. Ihr Rat: Änderungen in kleinen Schritten vornehmen und vor allem bei der Denkweise und beim Bewusstsein zu beginnen. Das Publikum bekam nicht nur Tipps von der Autorin, sondern tauschte sich auch untereinander eifrig aus. Gerne ging Schubert auf individuelle Fragen ein. Nach der Veranstaltung nutzten viele die Gelegenheit, von der Autorin signierte Bücher zum Thema zu kaufen. red