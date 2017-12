So hält Rettl "Leib und Seel zsamm"

Rettl Motschenbacher, die bestens aus dem Fränkischen Tag bekannte Bamberger Mundartautorin, stellt am Mittwoch, 29. November, um 20 Uhr ihr neues Buch "Essen und Trinken hält Leib und Seel zsamm" im Hübscher Buch & Medienhaus vor. Vor 23 Jahren erschienen ihre ersten "Mundartgschichtla", seitdem sind ihre witzigen und manchmal auch nachdenklichen Geschichten nicht mehr aus den Bücherregalen der Bamberger wegzudenken.

In ihrem neuen Buch hat sie 61 Geschichten über Essen und Trinken aus acht Büchern ausgewählt, von denen die meisten nicht mehr lieferbar sind: Für Leib und Seel, zum Genuss und zur Erinnerung, für den Lesehunger wie für Geschichtendurst. Unterstützt wird sie an dem Abend vom "Ellertaler Dreigesang" bestehend aus Peter Hartl, Hans Kraus und Gerhard Himmel. Das Vorwort zum Buch lieferte Wolfgang Reichmann. Der Eintritt kostet 5 Euro, Schüler und Studenten zahlen 3 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es im Hübscher Buch & Medienhaus. red