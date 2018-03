Smartphones bei Freizeit?

Zu dem Themenbereich "Medien(einsatz) bei Freizeiten - Smartphone & Co. in der Jugendarbeit" bietet die Kommunale Jugendarbeit zusammen mit dem Bezirksjugendring Unterfranken am Samstag, 14. April, ein Seminar an. Beginn ist um 9 Uhr in der gemeinsamen Geschäftsstelle von Kommunaler Jugendarbeit und Kreisjugendring, Promenade 5, in Haßfurt. Als Referent konnte Lambert Zumbrägel (Medienfachberatung Bezirksjugendring Unterfranken) gewonnen werden, teilte das Landratsamt in Haßfurt mit.

Zielgruppe sind Freizeitleitungen, Gruppenleitungen sowie Leitungsverantwortliche in der Jugendarbeit und weitere Interessierte. In dem Seminar sollen die Teilnehmer Erfahrungen austauschen sowie Regeln und Konzepte für die Praxis entwickeln. Daneben werden Methoden und Projekte vorgestellt, wie Smartphone & Co. auf Freizeiten sinnvoll zum Einsatz kommen können (Anmeldung bei der Kommunalen Jugendarbeit Haßberge, Telefon 09521/951686 oder E-Mail: eva.pfeil@hassberge.de). red