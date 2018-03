"Small Fires" spielen in Coburg

"Small Fires" sind eine Band aus Hamburg, gegründet im Jahr 2015. Ihr Debüt "One Beautiful Mess" erschien im März 2017. Die Gruppe hat sich dem Understatement verschrieben. Auf ihrer diesjährigen Tour machen sie am Freitag, 6. April, Halt in der Coburger "Sonderbar". Los geht's um 22 Uhr. Mit wenigen Mitteln erschafft das deutsch-britische Trio) eine atmosphärische Mischung aus Indie-Pop und Elektronik. Es geht um Melodien, um Songs und um die Verbindung von elektronischen und akustischen Klängen. Über pulsierenden Rhythmen und treibenden Bässen schwebt ein in Hall und Echos getränkter Gitarrensound, hier und da blitzen elektronische Knisterbeats und Synthesizer auf. Zusammen mit den erzählerischen Texten des Sängers aus Coventry (UK) entstehen kleine, große Songs. red