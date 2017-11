Slogan gesucht: Die Gemeinde Küps will sich als Marke präsentieren

Veronika schadeck



Gut besucht war am Montagabend die Bürgersammlung in der Schulturnhalle. Bürgermeister Bernd Rebhan (CSU) gab einen Überblick über die Entwicklung seiner Gemeinde. Die Bildung, Nordostbayerninitiative, Breitbandversorgung, die bauliche Entwicklung, Wasserversorgung und Verkehr bildeten die Schwerpunkte. Zudem stellte Torsten Hanff die neue Werbekampagne für Küps vor. Demnach will sich Küps als eine Marke präsentieren. Die Bevölkerung ist aufgerufen, ihre Vorschläge für einen Slogan der Gemeinde mitzuteilen. Danke sagte der Bürgermeister der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die ab 10. Dezember einen Halt des Regional-Express in Küps ermöglicht habe. Bezüglich der B 303 müsse man das Urteil des Verwaltungsgerichthofes abwarten. Hinsichtlich des vierspurigen Ausbaus der B 173 stellte er klar: "Das Gremium will eine Troglösung - diese sei jedoch im Finanzierungsplan nicht enthalten." Landrat Klaus Löffler begrüßte den Halt des Regionalexpress in Küps, aber "zufrieden sind wir nicht". Damit sprach er den ursprünglich geplanten IC-Halt in Ludwigsstadt an. Die Bahn sehe derzeit keine Möglichkeit, diesen zu realisieren. Er wies darauf hin, dass MdL Jürgen Baumgärtner und er sich derzeit um einen Termin bei der Eisenbahngesellschaft bemühen, um nochmal die Notwendigkeit eines IC-Halts zu verdeutlichen. Er sagte aber auch weiter: "Für einen Landrat ist es nicht möglich, die Gesetze der Deutschen aus der Welt zu schaffen." Bezüglich der Finanzen des Marktes Küps war er überzeugt, dass die Leistungsfähigkeit der Gemeinde trotz zwölf Millionen Schulden und hoher Investitionen in den nächsten Jahren gewährleistet sei.

Dass die Investitionen enorm sind, wurde an den Ausführungen von Bürgermeister Rebhan deutlich. Sein Dank galt der Staatsregierung, denn ohne die Förderungen in Höhe von 70 bis 90 Prozent der förderfähigen Investitionskosten wären all die Maßnahmen nicht durchführbar. Ein Mammutprojekt sei die Sanierung der Mittelschule. 2018 soll nun die energetische Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen. Rund 960 000 Euro werden investiert (davon 770 600 Euro Zuschuss vom Kommunalen Investitionsprogramm). Im Winter 2018/19 soll der Mittelbau abgerissen werden, im Frühjahr 2019 soll der Neubau erfolgen. Insgesamt werden rund zwölf Millionen Euro in die Schulsanierung investiert. Die Einweihung ist für das Jahr 2022 geplant.

Er sprach weiter die Dorferneuerungen in seiner Gemeinde und den Neubau des Feuerwehrhauses in Hain an.

Acht Projekte, so der Bürgermeister, seien bei der Nordostbayerninitiative gemeldet. Aufgrund der damit verbundenen Fördermöglichkeiten in Höhe von 90 Prozent sei Küps in der Lage, Leerstände zu beseitigen Für die musikalische Umrahmung sorgte das Symphonische Blasorchester. Und für die Bewirtung war die Frauen-Union zuständig.