Skoda hat jetzt Dellen und Kratzer

Am Samstag zwischen 9 und 13 Uhr wurde ein schwarzer Skoda Oktavia von einem Unbekannten beschädigt. An der Tür hinten rechts sind leichte Dellen und Kratzer erkennbar, der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Fahrer stellte den Schaden auf einem Parkplatz bei einem Supermarkt in der Forchheimer Straße fest, doch die Beschädigung hätte auch auf anderen Parkplätzen passiert sein können, die der Fahrer in diesem Zeitraum benutzte.