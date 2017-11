Skihandschuhe ohne zu bezahlen

Ein Diebstahl ist in einem Supermarkt in der Bayreuther Straße in Forchheim am Donnerstagabend aufgeflogen. Ein 36-Jähriger hatte es auf ein paar Skihandschuhe im Wert von etwa 18 Euro abgesehen. Diese verstaute er in seiner Jackentasche, konnte beim Verlassen des Marktes aber vom Detektiv angehalten werden.