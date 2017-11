Skiclub hält Jahresschlussfeier

sek



Der Skiclub Bad Brückenau veranstaltet für seine Mitglieder am Samstag, 18. November, die Jahresabschlussfeier im Gasthof "Zum Biber" in Speicherz. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Die "Wanderer" treffen sich bereits um 16.30 Uhr am Merckschen Kreuz bei Volkers, Nähe Autobahnauffahrt. Anmeldungen sind bis spätestens Sonntag, 12. November, persönlich im "Lok-In" in Bad Brückenau, per Mail Hildmann11@gmx.de oder Tel. 0171/526 17 72, möglich.