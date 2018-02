SKC Gallier-Condor Kulmbach setzt seinen Aufwärtstrend fort

Die abstiegsgefährdeten Bezirksoberliga-Männer vom SKC Gallier-Condor Kulmbach haben einen wichtigen Auswärtssieg geholt. Beim oberen Tabellennachbarn Schützengilde Bayreuth gelang ein 7:1-Erfolg.



Bezirksoberliga, Männer

Schützengilde Bayreuth -

GC Kulmbach 1:7 (3133:3217)

Die Startpaarung stellte die Weichen auf Sieg. Ch. Gurski (529) zeigt in einem spannenden Duell Nervenstärke, F. Pittroff (541 ) gewann klar. H. Dippold (568) musste seine ganze Erfahrung ausspielen, um gegen N. Müller (541) die Oberhand zu behalten. Der stark verbesserte M. Gurski (529) gewann klar mit 4:0. Auch St. Bänsch (549) holte sich verdient einen Mannschaftspunkt. So fiel die Niederlage von A. Schwarz (501) nicht ins Gewicht. as

Ergebnisse: A. Giptner (524) - Ch. Gurski (529) 2:2, M.-A. Kolb (519) - F. Pittroff (541) 1:3, N. Müller (541) - H. Dippold (568) 2:2, M. Wunder (494) - M. Gurski (529) 0:4, T. Wolfrum (537) - St. Bänsch (549) 2:2, Ch. Faßold (518) - A. Schwarz (501) 3,5:0,5.



Bezirksoberliga, Frauen

SKC BW Kulmbach -

Lo. Kulmb. 1,5:6,5 (2774:2843)

Auf den schweren Bahnen dominierten die Gäste: Nina Meußgeyer avancierte mit 498 Holz zur Besten ihres Teams. Das Duell zwischen Monika Karassek und Angelika Riedel ging mit 464:429 Holz ebenfalls an Lohengrin. Im Mittelfeld stemmten sich die Blau-Weißen Petra Bayer (483) und Ilse Schneider (467) vergeblich gegen die Niederlage. Im Schlussblock zeigte Sandra Rehm (SKC) mit tollen 521 Holz gegen Tanja Schindler (444) ihre Klasse, was jedoch nur zur Resultatsverbesserung reichte. Bärbel Pfeiffer beseitigte mit 475 Holz gegen Birgit Reiers (416) die letzten Zweifel am Sieg der Lohengriner.

Ergebnisse: J. Gäßlein (458) - N. Meußgeyer (498) 1:3, A. Riedel (429) - M. Karassek (464) 0:4, I. Schneider (467) - J. Witzgall (479) 1:3, P. Bayer (483) - M. Biemüller (483) 2:2, B. Reiers (416) - B. Pfeiffer (475) 1:3, S. Rehm (521) - T. Schindler (444) 4:0. mm



Bezirksliga, Männer

KV Lohengrin Kulmbach II - Tröstau-Wun. 6:2 (3107:3013)

Beim deutlichen Sieg gegen den SKC Tröstau-Wunsiedel ragte Marcel Kobe mit tollen 551 Holz aus einem starken Lohengrin-Team heraus. Kulmbach hat den zum Klassenverbleib ausreichenden fünften Tabellenrang inne.

Ergebnisse: H. Gräf (523) - T. Schöffel (477) 3:1, H. Lauterbach (459) - J. Scholz (502) 1:3, M. Kobe (551) - R. Scholz (501) 3,5:0,5, H. Schindler (528) - D. Panzer (496) 3:1, A. Scheibe (530) - F. Scholz (484) 2,5:1,5, F. Landel (516) - U. Jahn (553) 2:2. mm



Bezirksliga A, Männer

SKC Kulmbach-Metzdorf -

ESV Neuenm. 1:5 (2040:2131)

Patrick Schneider glänzte mit 561 Holz und hatte großen Anteil an der 2:0-Halbzeitführung der Gäste. Im Schlusspaar duellierten sich Leon Lecompagnon und Jan Sandler auf Augenhöhe. Der beste Metzdorfer holte den Mannschaftspunkt. Nebenan sicherte Martin Witzgall den dritten Teampunkt für die Neuenmarkter, was bei 91 Holz Vorsprung zum Auswärtssieg führte.

Ergebnisse: W. Göttlicher (532) - P. Schneider (561) 1:3, H. Reiers/T. Wirth (454) - D. Hübner (504) 1:3, L. Lecompagnon (538) - J. Sandler (537) 2,5:1,5, D. Küfner (516) - M. Witzgall (529) 1:3.



SKC Blau Weiss Zaubach -

Cr. Kronach/G. 5:1 2121:2040

In der Startpaarung bezwang der beste Zaubacher, Frank Schäfer (545), knapp Franky Heumann (534). Stefan Weinamm (521) hatte keine Mühe gegen Michael Lubina (474). So hatten die Zaubacher gegen Spitzenreiter Crana Kronach/Gundelsdorf bereits einen Vorsprung von 58 Holz. Während Michael Herold (529) seinen Gegner Marcel Preissinger (482) klar beherrschte, verlor Wolfgang Witzgall (526) gegen den Tagesbesten Horst Wich (550) im letzten Durchgang.

Ergebnisse: F. Schäfer (545) - F. Heumann (534) 2:2, St. Weinmann (521) - M. Lubina (474) 2,5:1,5, W. Witzgall (526) - H. Wich (550) 1:3, M. Herold (529) - M. Preissinger (482) 3:1.



Bezirksliga A, Frauen

SKC Tröstau-Wunsiedel -

G.-C. Kulmb. 2:4 (2056:2061)

Durch den Sieg im Spitzenspiel hat Gallier-Condor die Tabellenführung übernommen. Starke 563

Holz von Sabine Helldorfer ebneten in einem spannenden Spiel den Weg zum Auswärtserfolg, der ohne die Glanzleistung von Christine Feulner (562) nicht möglich gewesen wäre.

Ergebnisse: M. Gollner (513) - A. Helldorfer (494) 3:1, C. Weiß (514) - S. Helldorfer (563) 0:4, T. Scholz (544) - K. Helldorfer-Raab/M. Lotter (442) 4:0, E. Scholz (485) - C. Feulner (562) 1:3.



ESV Neuenmarkt -

Adl. Eichenhüll 4:2 (1927:1907)

Im Startpaar verlor Edith Müller trotz 15 Holz Vorsprung den Teampunkt, doch Regina Seiferth hatte in ihrem spannenden Duell die Nase vorn. Anschließend schnappte sich auch Christa Jaworski den Mannschaftspunkt. Martina Funk musste ihre Gegnerin ziehen lassen, doch das bessere Kegelergebnis sprach für den ESV.

Ergebnisse: E. Müller (470) - L. Göhl (455) 1:3, R. Seiferth (469) - S. Kraus (463) 2,5:1,5, C. Jaworski (501) - P. Göhl (489) 3:1, M. Funk (487) - S. Hübner (500) 1:3.



Schützengilde Bayreuth -

SKC Fölschnitz 1:5 (1651:2029)

Die Partie beim Schlusslicht war früh entschieden, da Rotraud Bless (Schützengilde) aufgeben musste und nur 86 Holz erzielte. Bei einer 2:0-Führung und 468 Holz Vorsprung standen die Gäste als Sieger fest. Petra Vorwerk holte den dritten Teampunkt, Sabine Gmach (503) musste sich der überragenden Daniela Dietel (612) geschlagen geben.

Ergebnisse: D. Unglaub (479) - G. Haberstumpf (519) 1:3, R. Bless (86) - E. Kuth (514) 0:4, E. Wolfrum (474) - P. Vorwerk (493) 1:3, D. Dietel (612) - S. Gmach (503) 3,5:0,5.



Bezirksliga B, Männer

Post SV Kronach -

Franken Kul. 2:4 (2010:2032)

Ein wichtiger Sieg im Rennen um die vorderen Plätze: Beim Halbzeitstand von 1:1 und einer Ein-Holz-Führung war die Partie noch völlig offen. Erst im dritten Durchgang der Schlusspaarung gingen die Kulmbacher erstmals zweistellig in Führung. Im letzten Durchgang schnappte sich Max Grampp den zweiten Teampunkt gegen Dieter Renk. Marco Jonak (fehlerfrei) sicherte die nötigen Holz zum Sieg der Gäste.

Ergebnisse: D. Milicic (533) - R. Hinz (501) 4:0, O. Wich-Herrlein (472) - M. Hornig (505) 1:3, A. Moshacke (537) - Ma. Jonak (516) 2:2, D. Renk (468) - M. Grampp (510) 1,5:2,5.



SKK 1926 Helmbrechts II -

Fölschnitz II 2:4 (2020:2072)

Mit dem Sieg beim Spitzenreiter hielt Fölschnitz das Rennen um die Meisterschaft spannend. 36 Holz Vorsprung und zwei gewonnene Mannschaftspunkte waren die Grundlage zum Erfolg. Im Schlusspaar gingen zwar beide Punkte an die Hausherren, jedoch baute Thomas Seyfferth (548) den Vorsprung aus. Somit entschieden 52 Holz Vorsprung das Spiel zu Gunsten der Gäste.

Ergebnisse: A. Fischer (491) - J. Hohlweg (507) 1:3, U. Winner (501) - M. Seyfferth (521) 2:2, S. Wind (497) - M. Schmidt (496) 2:2, K. Kremer (531) - T. Seyfferth (548) 3:1.



KV Lohengrin Kulmbach III - TSV Wirsberg 4:2 (2099:2019)

Nach 13 Holz Rückstand und einem 0:2 drehte die Lohengriner Schlusspaarung mit dem herausragenden Joachim Meyer (557) das Spiel.

Ergebnisse: S. Markus (512) - S. Schelhorn (518) 2:2, J. Herrmannsdörfer (510) - M. Schneider (517) 2:2, J. Meyer (557) - A. Seiferth (517) 2:2, S. Kobe (520) - M. Seiferth (467) 3:1.



SKC Blau-Weiß Kulmbach -

1910 Helmbr. 1:5 (1843:1942)

Im Startpaar mussten die Blau-Weißen gegen Helmbrechts zu viele Holz und beide Punkte abgeben. Den Ehrenpunkt für die Gastgeber holte Mario Jans.

Ergebnisse: S. Rehm/T. Lengel (462) - S. Bußler (508) 1:3, M. Foerster (452) - N. Gradel (485) 0:4, M. Jans (481) - A. Rickenthäler (440) 3:1, H. Erhardt (448) - F. Wunner (509) 1:3.