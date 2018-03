SKC Franken sichert sich den Derbysieg

In der Bezirksliga A der Männer gelang dem SKC Kulmbach-Metzdorf im Derby gegen SKC Blau Weiß Zaubach ein Heimsieg - beide Teams stecken weiter im Abstiegskampf. Dagegen hat der ESV Neuenmarkt den Klassenerhalt trotz Niederlage fast sicher.



Bezirksliga, Männer

KV Lohengrin Kulmbach II - Strullendorf 2:6 (3027:3064)

Im Verfolgerduell punkteten nur die beiden besten Kulmbacher Hubert Lauterbach (534) und Harald Gräf (515) für Lohengrin.

Ergebnisse: H. Lauterbach (535) - T. Postler (464) 4:0, A. Scheibe (510) - J. Rattler (528) 1:3, H. Schindler (470) - H. Schneider (521) 0:4, M. Kobe (512) - M. Bischoff (525) 1:3, H. Gräf (514) - M. Sassik (503) 2:2, F. Landel (486) - F. Jahn (523) 1,5:2,5.



Bezirksliga A, Männer

Schützen Gefrees -

Neuenmarkt 4:2 (2102:2072)

Im Startpaar erkämpfte sich Patrick Schneider den Punkt. Sein ESV-Teamkollege Jan Sandler verlor gegen den gut aufgelegten Alexander Hoyer. Stefan Hahn erzielte die Tagesbestleistung und holte neun Holz Vorsprung. Doch der Neunenmarkter Martin Witzgall konnte diesen gegen Michael Prill nicht verteidigen.

Ergebnisse: O. Lubrich (505) - P. Schneider (511) 1:3, A. Hoyer (554) - J. Sandler (509) 4:0, M. Schekeryk (512) - S. Hahn (560) 1:3, M. Prill (531) - M. Witzgall (492) 4:0.



S KC Kulmbach-Metzdorf -

BW Zaubach 4:2 (2030:2001)

Mit 98 Holz Vorsprung und zwei Teampunkten lagen die Gastgeber nach dem Startpaar in Führung. Doch die Gäste gewannen die beiden folgenden Duelle und glichen aus. Die Metzdorfer retteten jedoch 29 Holz Vorsprung ins Ziel.

Ergebnisse: W. Göttlicher (526) - F. Schäfer/W. Hildner (467) 4:0, L. Lecompagnon (526) - S. Weinmann (487) 3:1, I. Wolfgramm (494) - M. Hempfling (524) 1:3, D. Küfner (484) - M. Herold (523) 1:3.



Bezirksliga B, Männer

TSV Wirsberg -

Frank. Kulmb. 1:5 (2086:2096)

Der SKC Franken bleibt mit diesem Derbysieg im Titelrennen. Nach der Startpaarung hatten die Gastgeber beim Stand von 1:1 schon 44 Holz Vorsprung, dann drehten die Gäste auf und holten auf den letzten Kugeln den Sieg.

Ergebnisse: M. Schneider (543) - Mi. Jonak (487) 3:1, M. Seiferth (517) - M. Hornig (529) 1:3, A. Seiferth (505) - M. Grampp (554) 1:3, S. Schelhorn (521) - R. Hinz (526) 2:2.



SKC Fölschnitz II -

1910 Helmbr. 5:1 (2007:1920)

Die Fölschnitzer festigten mit einer geschlossenen Teamleistung Platz 3. Andreas Gebert überzeugte beim ungefährdeten Heimsieg mit der Tagesbestleistung von 521 Holz.

Ergebnisse: M. Lux (488) - St. Bussler (477) 2:2, M. Seyfferth (506) - N. Gradel (462) 3:1, M. Schmidt (492) - F. Wunner (516) 1:3, A. Gebert (521) - A. Rickenthäler (465) 3:1.



KV Lohengrin Kulmbach III -

Cr. Kron./G. II 4:2 (2072:1959)

Durch den Sieg halten sich die Kulmbacher weiter von der Abstiegszone fern.

Ergebnisse: S. Kobe (530) - T. Graf (443) 4:0, S. Kobe (475) - J. Fischer (519) 1:3, J. Herrmannsdörfer (539) - E. Lubina (531) 1:3, J. Meyer (528) - P. Gäßlein (466) 4:0.



Post SV Kronach -

BW Kulmbach 4:2 (2126:2029)

Zwei gewonnene Teampunkte und starke 572 Holz von Sandro Rehm reichten den Blau-Weißen nicht zum Sieg.

Ergebnisse: D. Milicic (542) - T. Lengel (482) 3:1, B. Renk (489) - M. Jans/G. Schöttner (501) 1:3, A. Moshacke (564) - S. Rehm (572) 2:2, D. Renk (531) - M. Foerster (474) 3:1.



Bezirksliga A, Frauen

SKC Fölschnitz -

Ga.-Co. Kulm. 1:5 (1799:1816)

Der SKC Gallier-Condor verteidigte durch den Derbysieg die Tabellenführung. In den spannenden Startpaarungen behielten die Gäste knapp die Oberhand. Dennoch starteten die Schlussspieler des Tabellenführers mit zwei Holz Rückstand - verwandelten diesen jedoch noch in einen Vorsprung.

Ergebnisse: R. Hamacher (408) - R. Thomas (413) 2:2, E. Kuth (464) - M. Lotter/J. Pöhnl (457) 1:3, G. Haberstumpf (491) - S. Helldorfer (471) 3:1, B. Roth (436) - K. Helldorfer-Raab (475) 1:3.



ESV Neuenmarkt -

Tröstau-Wun. 0:6 (1887:1977)

Den in allen Duellen nur knapp unterlegenen Neuenmarkterinnen fehlte das nötige Glück.

Ergebnisse: C. Hübner (450) - M. Gollner (468) 1:3, E. Müller (480) - C. Weiß (491) 1,5:2,5, A. Rost (471) - T. Scholz (517) 0:4, M. Funk (486) - E. Scholz (501) 1:3.