SKC BW Kulmbach gleicht sein Punktekonto mit einem Auswärtssieg aus

Die Bezirksoberliga-Frauen des SKC BW Kulmbach haben ihren Mittelfeldplatz gesichert. Mit dem 6:2-Erfolg beim abstiegsgefährdeten SKC Münchberg glichen sie ihr Punktekonto (12:12) aus und nehmen Rang 6 ein.



Bezirksoberliga, Frauen

SKC Münchberg -

BW Kulmbach 2:6 (2800:2859)

In einem spannenden Spiel machte die Schlusspaarung der Kulmbacherinnen mit Sandra Rehm und Petra Bayer den Unterschied. Die Startpaarung übergab mit einem 1:1 bei 20 Holz Vorsprung für Blau-Weiss. Im Mittelblock verkürzten die Gastgeberinnen den Rückstand beim Stand von 2:2 auf zwölf Holz. Doch dann setzten die Gäste die Heimmannschaft unter Druck, holten beide Teampunkte und zogen auch im Gesamtkegelergebnis davon.

Ergebnisse: E. Knöchner (406) - J. Gäßlein (460) 0:4, M. Nicklas (482) - B. Reiers (448) 3:1, L. Wilferth (492) - A. Riedel (455) 3:1, C. Neugebauer (429) - I. Schneider (458) 0:4, K. Schneider (511) - S. Rehm (532) 2:2, J. Wilferth (480) - P. Bayer (506) 1:3.



Bezirksliga A, Männer

Der ESV Neuenmarkt feierte dank starker Leistung einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt. Dagegen trat der SKC Metzdorf die Heimreise vom

Tabellenzweiten SpG. Crana Kronach/Gundelsdorf mit einer Niederlage im Gepäck an.



ESV Neuenmarkt -

SKC Kronach 6:0 (2142:2032)

ESV-Ersatzmann Stefan Harttig machte seine Sache sehr gut und sicherte den Teampunkt. Patrick Schneider holte nach engem und spannendem Kampf gegen Wolfgang Wellach das 2:0. Zudem führten die Hausherren mit 32 Holz. Jan Sandler mühte sich anschließend zum Erfolg, während der Tagesbeste, Martin Witzgall (552 Holz), seinem Konkurrenten Horst Welscher (495) keine Chance ließ.

Ergebnisse: St. Harttig (517) - M. Rüger (503) 2:2, P. Schneider (550) - W. Wellach (532) 3:1, J. Sandler (523) - P. Kica (502) 2:2, M. Witzgall (552) - H. Welscher (495) 3:1.



SpG Cr. Kronach/Gundelsdorf -

Ku.-Metzdorf 5:1 (2111:1987)

Mit jeweils 4:0 Sätzen schnappten sich die Gastgeber die ersten beiden Mannschaftspunkte. So zeichnete sich frühzeitig ein Heimsieg ab. Zwar hielt die mit 131 Holz Rückstand gestartete Metzdorfer Schlusspaarung um Leon Lecompagnon und Dieter Küfner gut dagegen, jedoch schmolz der Rückstand nur um sieben Holz.

Ergebnisse: F. Heumann (558) - T. Wirth (463) 4:0, M. Lubina (513) - W. Göttlicher (477) 4:0, M. Preißinger (509) - L. Lecompagnon (519) 2:2, H. Wich (531) - D. Küfner (528) 2,5:1,5.



Bezirksliga A, Frauen

SKC Gallier-Condor Kulmbach - ESV Neuenm. 5:1 (1963:1896)

Tabellenführer Gallier-Condor erspielte im Derby in der Startpaarung mit 2:0 Punkten und 80 Holz Vorsprung eine ideale Ausgangslage für die Schlusspaarung. Dort eroberte Neuenmarkt zwar 13 Holz zurück und durch Martina Funk einen Mannschaftspunkt, doch für einen Auswärtssieg war das deutlich zu wenig.

Ergebnisse: A.-K. Helldorfer (477) - A. Rost (468) 2,5:1,5, S. Helldorfer (527) - R. Seiferth (456) 3:1, K. Helldorfer-Raab (476) - C. Jaworski (479) 2,5:1,5, C. Feulner (483) - M. Funk (493) 2:2.



SKC Fölschnitz -

GH Rosenb. 4:2 (1887:1876)

In der Startpaarung holte Gertrud Haberstumpf mit deutlichem Abstand einen Sieg für den SKC. Dagegen verlor Eva Kuth ihr Duell. Daraus resultierte ein 1:1 mit elf Holz Vorsprung für die Gastgeberinnen. Ein ähnliches Bild im Schlusspaar: Petra Vorwerk gewann mit 31 Holz Differenz, Sabine Gmach verlor mit 31 Holz. So sicherten sich die Fölschnitzerinnen durch das bessere Gesamtkegelergebnis den Gesamtsieg.

Ergebnisse: G. Haberstumpf (486) - J. Rößler (428) 3:1, E. Kuth (447) - S. Wieder (494) 1,5:2,5, P. Vorwerk (489) - S. Baumgarten (458) 3,5:0,5, S. Gmach (465) - U. Endres (496) 1:3.



Bezirksliga B, Männer

Immer spannender wird die Lage in der Bezirksliga B: Im Topspiel verbuchte der SKC Franken Kulmbach gegen den bisherigen Spitzenreiter SKK 1926 Helmbrechts II einen Heimsieg und ist nun Zweiter. Auf Rang 1 schob sich der punktgleiche SKC Fölschnitz mit einem Heimsieg gegen Lohengrin Kulmbach III. Der Vorsprung in der Tabelle beträgt nur 2,5 Mannschaftspunkte.



SKC Franken Kulmbach -

1926 Helmb. II 5:1 (2163:2078)

René Hinz holte knapp den Punkt, Michael Hornig hielt sich gegen den mit persönlicher Bestleistung brillierenden Helmbrechtser Steffen Wind (601) wacker. Dennoch betrug der Rückstand der Hausherren 49 Holz. Die Kulmbacher Schlusspaarung Jonak/Grampp machte diesen jedoch bereits im ersten Durchgang wett. Nach zwei Sätzen führte das Franken-Duo mit 56 Holz. Die Tendenz setzte sich im dritten Satz fort, so dass Kulmbach der Heimsieg nicht mehr zu nehmen war.

Ergebnisse: R. Hinz (493) - A. Fischer (486) 2:2, M. Hornig (546) - St. Wind (601) 1:3, Ma. Jonak (569) - Ch. Schuchardt (491) 3:1, M. Grampp (555) - K. Kremer (500) 3:1.

SKC Fölschnitz II -

Loh. Kul. III 6:0 (1991:1889)

Fölschnitz legte mit einem ausgezeichneten Start den Grundstein zum Sieg und fuhr auch in der Schlusspaarung beide Teampunkte ein.

Ergebnisse: M. Schmidt (514) - S. Kobe (497) 2:2, T. Seyfferth (516) - M. Fleischhauer (461) 4:0, M. Lux (459) - J. Hermannsdörfer (455) 2,5:1,5, M. Seyfferth (502) - S. Markus (476) 3:1.



TSV 03 Wirsberg -

SKC Münchb. 5:1 (2073:2039)

Schneider und Schelhorn stellten mit starken Leistungen die Weichen auf Heimsieg. Anschließend sicherten Max und Armin Seiferth den Erfolg.

Ergebnisse: M. Schneider (535) - B. Hofmann (526) 3:1, S. Schelhorn (556) - M. Angles (515) 3:1,

A. Seiferth (486) - D. Streich (510) 0,5:3,5, M. Seiferth (496) - J. Feigl (488) 2:2.



Cr. Kronach/Gundelsdorf II -

BW Kulmb. 5:1 (1983:1924)

Die toll gestarteten Gastgeber verteidigten die Führung bis zum Schluss und gaben die rote Laterne an Kulmbach ab. Der Klassenerhalt wird jedoch für beide Teams schwer.

Ergebnisse: T. Graf (523) - S. Wildgrube (454) 3:1, J. Fischer (492) - H. Erhardt (481) 2:2, E. Lubina (462) - M. Jans (491) 1:3, P. Gäßlein (506) - S. Rehm (498) 2:2.