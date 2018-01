SKC Blau-Weiss Zaubach gibt rote Laterne ab

In der Bezirksliga A feierten die abstiegsgefährdeten Männer-Teams des SKC Blau-Weiss Zaubach (4:2 gegen TSV Wilhelmsthal) und SKC Kulmbach-Metzdorf (5:1 gegen SKC Gemütlichkeit Kronach) wichtige Heimsiege. Zaubach verbesserte sich vom letzten auf den achten Platz. Dagegen war der ESV Neuenmarkt beim 1:5 bei der Reserve des SKC Steig Bindlach chancenlos.

In der Bezirksliga A der Frauen bleibt der SKC Gallier-Condor Kulmbach durch das 4:2 gegen den ASV Pegnitz im Titelrennen.



Bezirksliga A, Männer

SKC Blau-Weiss Zaubach -

Wilhelmsth. 4:2 (2160:2112)

In einem spannenden Spiel siegte das Schlusslicht dank des überragenden Stefan Weinmann (573 Holz, 212 abgeräumt) mit 4:2 gegen den TSV Wilhelmsthal. Während Frank Schäfer gegen Alexander Welsch den Punkt klar abgeben musste, trumpfte Weinmann auf und brachte sein Team mit 13 Holz in Front. Den wichtigen zweiten Mannschaftspunkt des SKC sicherte Michael Herold mit 4:0 gegen Horst Krieger. Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich Sven Heumann (544) und Wolfgang Witzgall (539), das der Wilhelmsthaler mit 3:1 für sich entschied. Doch die Gesamtkegelzahl sprach für die Zaubacher.

Ergebnisse: F. Schäfer (504) - A. Welsch (544) 0:4, S. Weinmann (573) - S. Bülling (520) 4:0, W.

Witzgall (539) - S. Heumann (544) 1:3, M. Herold (544) - H. Krieger (504) 4:0. ww



SKC Steig Bindlach II -

Neuenma. 5:1 (2213:2077)

Steig Bindlach II war in Bestform und verpasste knapp den Mannschaftsrekord. Die Neuenmarkter waren an diesem Tag chancenlos. Nur Patrick Schneider sicherte mit 535 Holz und einem 3:1-Erfolg einen Mann-schaftspunkt für den ESV.

Ergebnisse: J. Fischer (571) - J. Sandler (535) 4:0, N. Heinschke (512) - P. Schneider (535) 1:3, F. Pförtsch (571) - M. Witzgall (508) 4:0, A. Förster (559) - S.Hahn (499) 4:0.



SKC Kulmbach-Metzdorf -

SKC Kron. 5:1 (2084:2021)

Die mit 2:0 gestarteten Metzdorfer bauten die 60 Holz-Halbzeitführung weiter aus und holten durch Dieter Küfner den dritten Mannschaftspunkt zum 5:1-Heimsieg gegen den SKC Gemütlichkeit Kronach.

Ergebnisse: W. Göttlicher (517) - M. Rüger (481) 4:0, L. Lecompagnon (532) - W. Wellach (508) 2:2, I. Wolfgramm (520) - P. Kica (529) 2:2, D. Küfner (515) - H. Welscher (503) 2:2.



Bezirksliga B, Männer

SKC Blau-Weiß Kulmbach -

L. Kulmb. III 1:5 (1946:1984)

Im Derby holte die dritte Mannschaft der Lohengriner zum Auftakt beide Teampunkte. In einem engen Duell sicherte Horst Erhardt den ersten Punkt für Blau-Weiß, doch der Vorsprung aus der Startpaarung war zu groß, um den Lohengrinern den Sieg noch streitig machen zu können.

Ergebnisse: G. Eichner (467) - T. Laaber (492) 0,5:3,5, S. Rehm (506) - S. Markus (510) 2:2, M. Jans (483) - J. Herrmannsdörfer (490) 2:2, H. Erhardt (490) - J. Meyer (492) 3:1.



SKC Münchberg -

Fölschnitz II 1:5 (2050:2113)

Beim SKC Münchberg gelang der Fölschnitzer Startpaarung dank Thomas Seyfferth (543) beim Stand von 1:1 eine knappe Führung mit 19 Holz. Die Schlusspaarung der Gäste holte zwei weitere Mannschaftspunkte und baute den Kegelvorsprung aus. So war dem SKC Fölschnitz der erste Auswärtssieg in dieser Saison nicht zu nehmen.

Ergebnisse: M. Angles (520) - M. Lux (509) 3,5:0,5, B. Hofmann (513) - T. Seyfferth (543) 1:3, D. Streich (521) - J. Hohlweg (522) 2:2, U. Egermann (496) - M. Schmidt (539) 1:3.



SKK 1910 Helmbrechts -

Wirsberg 1:5 (2013:2092)

Mit zwei Mannschaftspunkten und 55 Holz Vorsprung in der Startpaarung legten die Wirsberger den Grundstein für den fünften Saisonsieg .

Ergebnisse: S. Bußler (477) - H. Puchtler (518) 1:3, N. Gradel (508) - M. Schneider (522) 2:2, A. Rickenthäler (537) - A. Seiferth (505) 3:1, F. Wunner (491) - M. Seiferth (547) 0:4.



Cr. Kronach/Gundelsdorf II - Frank. Kulmb. 4:2 (2037:2021)

Das Startpaar der Kulmbacher schickte seine Teamkollegen mit 31 Holz Rückstand ins Rennen. Ersatzmann Michael Jonak holte dabei einen Mannschaftspunkt. Im Schlusspaar liefen die ersten zwei Durchgänge gegen den Aufsteiger aus Kulmbach. Zwischenzeitlich lagen die Kulmbacher mit 90 Holz zurück. Die folgende Aufholjagd war nicht erfolgreich, 16 Holz fehlten zum Sieg.

Ergebnisse: T. Graf (507) - R. Hinz (468) 3:1, J. Biniszewski (514) - Mi. Jonak (520) 2:2, E. Lubina (500) - Ma. Jonak (493) 2:2, J. Fischer (516) - M. Grampp (540) 1,5:2,5.



Bezirksliga A, Frauen

ESV Neuenmarkt -

Schüt. Bth. II 5:1 (1944:1862)

Trotz 571 Holz der Bayreutherin Daniela Dietel gelang den Neuenmarkterinnen ein ungefährdeter Erfolg. Die 2:0-Führung nach den Startpaarungen war der Grundstein für den dritten Heimsieg der Saison.

Ergebnisse: E. Müller (464) - C. Kolb (440) 2:2, R. Seiferth (483) - R. Bless (452) 3:1, M. Funk (498) - D. Dietel (571) 1:3, C. Jaworski (499) - M. Korte (399) 4:0.



Eremitenhof Bayreuth -

Fölschnitz 4:2 (2004:1976)

In einem knappen Duell hatten die Gastgeber die Nase vorn. Die Fölschnitzer verpassen trotz guter Teamleistung den ersten Saisonsieg auf fremder Bahn.

Ergebnisse: H. Müller (473) - G. Haberstumpf (510) 1,5:2,5, S. Schlipf (523) - E. Kuth (484) 3,5:0,5, E. Händel (516) - P. Vorwerk (488) 3:1, Ch. Böhm (492) - S. Gmach (494) 1:3.



Gallier-Condor Kulmbach - ASV Pegnitz 4:2 (1968:1952)

Mit dem fünften Sieg in Folge bleiben die Damen von Gallier-Condor Tabellenführer SKC Tröstau-Wunsiedel auf den Fersen. Nach 2:0-Führung mit 29 Holz Vorsprung aus der Startpaarung wurde das Spiel doch noch spannend. Die Gäste gewannen in der Folge die Mannschaftspunkte, doch die Gastgeberinnen brachten 16 Holz Vorsprung ins Ziel.

Ergebnisse: K. Helldorfer-Raab (492) - S. Meyer (475) 3,5:0,5, A.-K. Helldorfer (496) - C. Bauerm (484) 3:1, M. Lotter (469) - D. Pachl (473) 2:2, S. Helldorfer (511) - C. Schmitt (520) 2:2. rh