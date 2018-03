Skater bei Fastenstaffel

Auch in diesem Jahr suchen die Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg nach Möglichkeiten eines klimaverträglicheren Lebens. Das Besondere: Sie haben die Bürger, Vereine, Organisationen und Politiker aufgerufen, " CO2 zu fasten" und über ihre Erlebnisse zu berichten. Darauf weist die Klimaschutzbeauftragte im Herzogenauracher Rathaus, Mignon Ramsbeck-Ulmann, hin. Die Erfahrungen werden zu einem Blog zusammengefasst und täglich auf https://co2fasten.wordpress.com/ veröffentlicht.

Fasten ist auch immer mit Verzicht verbunden. Und so verzichten die Teilnehmer auf ihre Handys, auf Autos und reduzieren den Fleischkonsum. Andere nutzen Repaircafes, tauschen Wegwerfwindeln gegen Stoffwindeln aus, kaufen regional ein oder greifen auf Fairtrade-Produkte zurück.

In Herzogenaurach hat sich die Skate Initiative an der Aktion beteiligt. Der Verein hat sich der Herausforderung gestellt: Mit Skateboard und Co. zur Arbeit, funktioniert das in und um Herzogenaurach? Oder geht in Sachen C02-Einsparung vielleicht sogar noch mehr?

Kurzweilig berichten die Skater am morgigen Donnerstag (22. März) ab Mittag im Blog über ihre Motivation und ihre bisherigen Erfolge, aber auch darüber, welche echten und sprichwörtlichen Steine ihnen bei ihren Vorhaben im Weg liegen.

Die vielen kleinen Beispiele auf dem Blog zeigen, dass noch viel Luft nach oben ist, wenn man klima-freundlich leben will, aber auch großes Interesse aus der Bevölkerung an dem Thema besteht. Weitere Mitfastende sind willkommen und eingeladen, im Fastenblog ihre Erfahrungen aufzuschreiben. red