Sitzung mit Ortstermin

Zu einem Ortstermin kommen die Gemeinderäte Rannungen am Dienstag, 27.März, in der ehemaligen Bäckereifiliale in der Raiffeisenstraße 2 zusammen. Im Anschluss wird die Sitzung im Versammlungsraum in der alten Schule in Rannungen fortgeführt. Hier steht dann die Beratung über den Solarpark auf der Tagesordnung. Beginn ist um 17.30 Uhr. sek