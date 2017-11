Sitzung im Landratsamt

Der Bauausschuss des Landkreises Kulmbach trifft sich am Montag, 20. November, um 13 Uhr im Landratsamt zu einer Sitzung. Folgende Punkte stehen dabei auf der Tagesordnung: Berufliches Schulzentrum; Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Beantragung von KIP-S-Fördermitteln; Grünpflege- und Kehrarbeiten an kreiseigenen Liegenschaften; Bauunterhalt kreiseigener Liegenschaften; Darstellung der Jahresausgaben 2016; energetische Sanierung und Neuschaffung von Büroräumen; Kreuzungsvereinbarung für die Kreisstraße KU 6 in Mainleus. red