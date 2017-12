Am Montag, 16. Oktober, findet ab 19 Uhr im Sitzungssaal des VG-Gebäudes in Gosberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Pinzberg statt. Die Mitglieder beschäftigen sich unter anderem mit der Vergabe der Winterdienstarbeiten, der Aufstellung des Bebauungsplanes "Bioenergie Werner" und der Feststellung der Jahresrechnungen 2011 bis 2016. Außerdem wird über den Sachstand der Neupflanzung auf dem Friedhof in Gosberg und die Fassadenrenovierung am Kindergarten in Pinzberg berichtet. red