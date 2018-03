Sitzplatz mit Nothammer zerstört

In der Brose-Arena wurde eine 29-Jähriger dabei beobachtet, wie er bei dem Basketball-Bundesligaspiel zwischen Bamberg und Würzburg mit einem mitgeführten Nothammer auf einen Sitz im Fanblock der Gästemannschaft einschlug. Dadurch wurde die Sitzschale beschädigt. Der Täter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Haftzelle in Gewahrsam genommen. pol