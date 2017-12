Singende Komödianten

Die A-cappella-Comedy-Gruppe "Sixpack" aus Bayreuth kommt nun schon zum dritten Mal auf Einladung der Adelsdorfer Musikanten nach Adelsdorf, diesmal mit ihrer sensationellen Enthüllungs- und Jubiläumsshow "Tschingderassabumm" - einer Revue, die niemals hätte passieren dürfen, mit Highlights aus einem Vierteljahrhundert A-cappella-Piraterie und nagelneuen Schockern. Das zumindest versprechen die Veranstalter.

"Die jungen Männer freuen sich schon riesig auf ihren Auftritt in Adelsdorf", erzählt Heidrun Völlner, die Vorsitzende der Musikanten. "Sie haben schon vor längerer Zeit angefragt, ob sie wieder kommen dürfen. Wir stimmten gerne zu, aus dem Grund, weil sie einfach Qualität auf hohem Niveau abliefern und zudem der Spaß nicht zu kurz kommt. Außerdem möchten wir, die Adelsdorfer Musikanten, in Adelsdorf auch außer unserer musikalischen Arbeit im Verein kulturell etwas für die Gemeinde und auch überregional anbieten."

Am Samstag, 18. November, präsentieren die sechs Jungs aus Bayreuth ab 20 Uhr in der Aischgrundhalle in Adelsdorf musikalische Highlights. "Sixpack" ist ein einzigartiges Ensemble mit seiner Mischung aus echtem Ohrenschmaus und Augenfest, eine Kombination von erstklassiger Musik und komödiantischer Show. Da trifft Edith Piaf auf die Country-Möchtegernlegenden von "Boss Hoss", da crashen "Fanta 4" mit Karacho in "Truck Stops" heile Westernwelt, da röchelt die "Spider Murphy Gang" mit "Ossie-Ronnie" um die Wette. "Sixpack" beweist in dieser Show laut Ankündigung wieder einmal, wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen und einer zweistufigen Showtreppe in Einklang bringen kann.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro, an der Abendkasse für 28 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Apotheke am Rathaus in Adelsdorf, Bücher Schmidt in Adelsdorf sowie die Metzgerei Mönius in Aisch. Karten können auch jederzeit per E-Mail (moni@adelsdorfer-

musikanten.de) oder telefonisch (0162/8928603) immer montags bis freitags ab 18 Uhr bestellt werden. Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr bei freier Platzwahl. jb