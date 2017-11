Singen wird beim Zeiler Abend groß geschrieben

Alle Zeiler aus der Stadt und ihren Stadtteilen sind willkommen zum Zeiler Abend. Er beginnt am Freitag, 17. November, um 19 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus. Im Blickpunkt steht dabei schon heuer das große Jubiläumsjahr 2018, in dem die Stadt ihr 1000-jähriges Bestehen feiert. Viele Aktionen sind in diesem Jahr geplant, viele interessante Facetten gibt es aus der Stadtgeschichte zu berichten, und auf die Reihe der geplanten Veranstaltungen will dieser Abend schon einmal Appetit machen. Eine historische Persönlichkeit zeigt, dass Geschichte keineswegs eine trockene Angelegenheit ist. Wie überhaupt der ganze Abend Freude bereiten will. Denn in ihren 1000 Jahren ist die Stadt Zeil bis heute eine junge, quicklebendige Gemeinschaft mit vielen Talenten. Einige kommen dazu zum Zeiler Abend. Und alle Besucher dürfen mitmachen. Nicht nur beim historischen Quiz, sondern auch bei der Aufführung des Zeiler Liedes zum Jubiläumsjahr, das Oliver Kunkel mit den Mitgliedern der Zeiler Chöre vorstellt. Damit die Stimmbänder geölt sind, sorgt der Obst- und Gartenbauverein für die Bewirtung. red