Singen verbindet

Kissinger Neubürger und der Gesangverein Garitz haben sich zu einem gemeinsamen Abend im Restaurant der KissSalis Therme getroffen. Sechs Mitglieder stellten die Bereiche des Vereins vor. Marga Hippler berichtete über den Frauenchor, Hartmut Großmann über den Männerchor und Dirigentin Andrea Metzler über den gemischten Chor.

Dass neben dem Gesang auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, zeigten Hermann Schober und Manfred Simon und verwiesen darauf, wie gesund das gemeinsame Singen ist. Passend dazu stellten sie auch das neue Projekt um den Kinderchor vor.

Bereichert wurden die Vorträge durch diverse Gesangstücke, die den Neubürgern einen Eindruck vermittelten. Wurden zunächst noch diverse Mitschnitte abgespielt, wechselte man schnell zu Livemusik mit Akustikgitarre. Höhepunkt der Veranstaltung war das gemeinsame Singen im Kanon.

Eine Neubürgerin sagte am Ende des Abends begeistert: "Hier zeigt sich, wo gesungen wird, da lass dich nieder, böse Menschen kennen keine Lieder."

Der nächste Neubürgerstammtisch findet am 19. April im Zentrum für Telemedizin statt. Beginn ist um 19 Uhr. Sebastian Dresbach, Geschäftsführer der Einrichtung, und Thomas Schreiner werden das Zentrum für Telemedizin vorstellen. Teilnehmen können an dieser Veranstaltung sowohl die vor Kurzem oder schon länger hinzugezogenen Bürger Bad Kissingens als auch die Alteingesessenen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red