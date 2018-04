Singen mit Freu(n)den in der Werkstatt

Alle, die gerne singen, sind von den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) am heutigen Mittwoch um 15 Uhr in den Speisesaal der Werkstätten St. Joseph, Am Gutshof 14, eingeladen. Dort werden zusammen mit Beschäftigten Schlager, Volks- und Kirchenlieder gesungen. Die musikalische Leitung dieses Singen mit Freu(n)den übernimmt Pastoralreferent Peter Lachner. red