Singen im Wirtshaus fällt aus

Aufgrund des Todes von Wirt Erwin Hahn fällt das für den morgigen Donnerstag geplante Wirtshaussingen des Feuerwehrvereins in der Gaststätte Hereth-Hahn aus. Wer die beiden Musiker Jürgen Treppner (alias "Bierschorsch") und Klaus Albrecht dennoch erleben möchte, hat dazu am kommenden Sonntag ab 17 Uhr in der Gaststätte "Zum Petz" in der Langgasse Gelegenheit. red