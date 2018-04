Sind die Feuerteufel gefasst?

Sind die Brandstifter schon dingfest gemacht? Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth gestern Vormittag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, sind am Montagabend drei junge Männer festgenommen worden, die im dringenden Verdacht stehen, für mehrere Brände verantwortlich zu sein, die während des Osterwochenendes die Feuerwehren in Atem gehalten hatten.



300 000 Euro Schaden

Insgesamt fünf vorsätzliche Brandstiftungen mit einem Sachschaden von etwa 300 000 Euro waren am Osterwochenende im Raum Kulmbach registriert worden.

Zum ersten Brand hatten die Rettungskräfte am Samstagnachmittag ausrücken müssen. Ein Holzvollernter war im Wald in der Nähe des Ködnitzer Ortsteils Leithen in Brand gesteckt worden. Hierbei entstand mit cirka 240 000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Ebenfalls am Samstag setzten die Täter eine Waldhütte im Bereich der B 85 bei Kulmbach in Brand. Der Gesamtschaden lag hier bei knapp 15 000 Euro. Als Nächstes brannte in den frühen Morgenstunden des Sonntags ein Warnleitanhänger im Bereich der Anschlussstelle Thurnau-Ost der Autobahn A 70, wodurch die Täter einen Sachschaden von etwa 8000 Euro verursachten. Am Sonntag zündeten die drei Männer einen Holzschuppen in Kulmbach an. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes, unbewohntes Haus konnte die Feuerwehr durch ihr rasches Eingreifen verhindern. Trotzdem lag der Schaden bei circa 15 000 Euro. Letztlich meldete am Dienstagmorgen ein Zeuge, dass unweit des ersten Brandortes ein durch Feuer beschädigter Werkzeuganhänger stehe. Als Tatzeit konnte das Osterwochenende eingegrenzt werden. Bei allen Bränden wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit Einsatzkräften der örtlichen und umliegenden Polizeidienststellen kontrollierten am späten Montagabend Zivilbeamte der Polizeiinspektion Kulmbach und des Operativen Ergänzungsdienstes der Polizei Bayreuth bei Heinersreuth im Landkreis Bayreuth ein verdächtiges Auto, in dem sich die drei Heranwachsenden befanden.



Untersuchungshaft

Im Verlauf der Kontrolle fanden die Polizisten Beweismittel, die auf die Personen als Verursacher der Brände schließen ließen. Daraufhin nahmen die Beamten die drei Männer fest. Im Laufe der weiteren Ermittlungen durch Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth erhärtete sich der Tatverdacht gegen das Trio. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erging daher am späten Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen die drei Beschuldigten. Sie sitzen nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein. Weitere Informationen gab es gestern nicht. Man müsse erst noch diverse Details klären, sagte eine Polizeisprecherin. pol/gey