Silke Launert Obfrau der CDU/CSU

Die Bayreuther Bundestagsabgeordnete Silke Launert, Wahlkreis Bayreuth/Forchheim, ist am Dienstag zur Obfrau der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Bereich "Familie, Senioren, Frauen und Jugend" gewählt worden. "Ich freue mich sehr, als Obfrau die Interessen der Fraktion bei den Ausschussberatungen vertreten zu dürfen und von nun an Ansprechpartnerin der Fraktionsführung bezüglich der familienpolitischen Themen zu sein", erklärt Launert in einer Pressemitteilung. Sie übernimmt damit die Funktion der Sprecherin der CSU für den Themenkreis Familienpolitik. Die Bundestagsabgeordnete ist in der 19. Wahlperiode Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss, im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und dem Innenausschuss.