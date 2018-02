Silbernes Bücherei-Siegel der Diözese Würzburg

Derzeit 252 Nutzer



Die Katholische Büchereifachstelle der Diözese Würzburg hat der Bücherei Burkardroth für die Jahre 2017 und 2018 das Bücherei-Siegel in Silber verliehen. Die Bücherei wecke Lesefreude, und man stelle sich immer wieder neu der Zeit und den Bedürfnissen der Leser, heißt es zur Begründung.Korrekterweise müsste man das Gründungsjahr der Bücherei Burkardroth mit 1947 angeben, heißt es in einer Pressemeldung der Bücherei. So stehe es in den Unterlagen. Damals errichtete Pfarrer Hain eine Volksbücherei, die in den Räumen des Pfarrhauses untergebracht war. Interessant aus heutiger Sicht sei, dass man sich die Bücher gar nicht selbst aussuchen durfte. Die Ausleihe wurde hauptsächlich von Schwester Oberin Sophia getätigt. Und jeder bekam von ihr das Buch, das nach Meinung der Schwester zu ihm oder ihr passte. Lesen war damals eine Freizeitbeschäftigung, die hauptsächlich in den Wintermonaten möglich war. Im Frühjahr und Sommer ließ die Feld- und Hausarbeit kaum Zeit dafür.In den 1970er Jahren zog dann die Bücherei in das neue Jugendheim. Dort gab es nur eine einzige Regalwand mit Büchern. Damals war Helga Kirchner für die Ausleihe zuständig. Das Angebot war noch sehr klein, die Ausleihzahlen dementsprechend gering.In der Mitte der Achtziger Jahre fand sich dann eine Gruppe von Lesefreunden, die eine Modernisierung der Pfarrbücherei als ihr persönliches Anliegen empfand. Nach einem Jahr Vorbereitung konnte 1988 in neuen Räumen die Katholische Öffentliche Bücherei eröffnet werden. Ideelle und finanzielle Unterstützung erhielt das Büchereiteam von kirchlicher und politischer Seite. So entwickelte sich die Bibliothek im Laufe der Jahre zu einem modernen Treffpunkt für Leseratten.252 aktive Nutzer sind zur Zeit registriert, von denen allein im vergangenen Jahr 33 neu hinzugekommen sind. Im Jahr 2017 haben die Leser zusammengerechnet 6560 Medien entliehen. Neun ausnahmslos ehrenamtliche Mitarbeiter stellen insgesamt 6134 verschiedene Medien zur Verfügung, und die Bücherei ist jede Woche sechs Stunden geöffnet. Allein im letzten Jahr wurden 345 neue Medien eingestellt.Neu ist die digitale Ausleihe von E-Books, E-Papers und E-Audios als Download auf PC, Laptop, E-Reader, Tablet oder Smartphone. Diese sogenannte Onleihe geschieht in Zusammenarbeit mit der Gemeindebücherei Nüdlingen im Rahmen einer Kooperation der Büchereien innerhalb der Allianz "Kissinger Bogen".Über die eigene Homepage ( burkardroth.koeb-unterfranken.de ) kann sich jeder über Veranstaltungen und Medienbestand informieren. So kann man zum Beispiel bequem von zu Hause aus schon sehen, ob ein Buch, Spiel oder Zeitschrift im Bestand ist und sogar, ob es zur Zeit verfügbar ist.