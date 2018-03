Silbermedaille für das Casimirianum

In Veitshöchheim war das Bayernfinale des Wettkampfes "Jugend trainiert für Olympia" in der Sportart Gerätturnen. Im Wettkampf der Elf- bis Fünfzehnjährigen hatte sich die Mannschaft des Casimirianums als oberfränkischer Meister qualifiziert. Nach einem spannenden Wettkampf durfte das Team die Silbermedaille in Empfang nehmen und sich als bayerischer Vizemeister feiern lassen.

Zu einer Mannschaft im Gerätturnen gehören immer fünf Mädchen. Im Vorfeld haben sich sechs Casimirianerinnen auf das Bayernfinale vorbereitet: Ella Distler, Emily Rockenfeller, Eileen Finzel, Nele Boroczinski, Lena Kuhrau und Rika Reimund. Das war voraussehend, denn am Vortag erkrankte Nele und konnte nicht mit nach Veitshöchheim fahren - so bekam Rika ihren Einsatz in der Mannschaft. Neben dem Casi-Team aus Coburg waren noch Wertingen, Weilheim, Herzogenaurach, Veitshöchheim, Regensburg und München mit Turnerinnen am Start.

Die Casimirianerinnen begannen am Zittergerät, dem Schwebebalken. Beim Oberfrankenfinale gab es noch viele Stürze. Doch diesmal turnten alle Mädchen saubere und sichere Übungen und nur ein Sturz kam mit in die Wertung. Weiter ging es an den Boden. Auch hier überzeugten die Casimirianerinnen durch schöne Choreographien, und Emily und Lena turnten sogar einen Schraubensalto. Sichere Überschläge am Sprung von Ella, Emily, Eileen und Lena brachten wertvolle Punkte an diesem Gerät und beim abschließenden Stufenbarrenturnen zeigten die Mädchens nochmals ihre Klasse. red