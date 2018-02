Der Markt Marktschorgast ehrte bei einer Festsitzung des Marktgemeinderates im Rathaus eine Kollegin und zwei Kollegen für 15-jährige Amtszeit zum Wohle der Marktgemeinde. Die Bürgermedaille in Silber erhielten dafür Monika Müller (CSU), Marc Benker (CSU) und Dieter Schiphorst (FW). Mit der Bürgermedaille in Gold wurde Bürgermeister Hans Tischhöfer (FW) für 21-jährige Amtszeit zum Wohle der Marktgemeinde und für seine außerordentlichen Verdienste um den Markt geehrt.

Tischhöfer war in der letzten Periode (1996-2002) des Bürgermeisters Josef Kofer Fraktionssprecher der Freien Wähler, in der Periode (2002-2008) unter Bürgermeister Bruno Preißinger gleichzeitig auch stellvertretender Bürgermeister. Seit 2008 leitet Hans Tischhöfer als Bürgermeister die Geschicke der Marktgemeinde.

"Bürgermeister Hans Tischhöfer ist der Brückenbauer in den vielen Angelegenheiten des Marktgemeinderates" , betonte stellvertretender Bürgermeister Nikolaus Ott (SPD) in seiner Laudatio. "Er ist der Brückenbauer zwischen dem Rat und der Verwaltung. Er ist der Brückenbauer zur und in der gesamten Bürgerschaft." Die Bürde des Bürgermeisters beinhalte, dass jeder, der etwas braucht, zu ihm komme. "Wird's gewährt, war es selbstverständlich. Klappt es nicht so wie gewünscht, wird auf den Bürgermeister auf gut Fränkisch ,neigeteifelt', obwohl er (...) in 99 Prozent aller Fälle nichts dafür kann."



Kompromissbereiter Dickschädel

Tischhöfers Fähigkeit, Kompromisse zu schließen, um Konflikte aufzulösen, lasse manchmal den Eindruck entstehen, er sei zu nachgiebig. Doch hier täusche man sich gewaltig. "Etwas hat er von seinen Vorvorderen geerbt: Er kann manchmal ein ganz schöner ,Bauerdickschädel' sein." All das zusammen koste Kraft und Zeit und brauche viel Toleranz. Dies alles bringe Hans Tischhöfer ein, wenn dadurch der Allgemeinheit Vorteile entstehen.

Tischhöfer sei außerdem noch als aktiver Feuerwehrmann und Vorsitzender des Feuerwehrvereins engagiert. Als ehrenamtlicher Standesbeamter erledige er bei Eheschließungen seinen Dienst mit großer Leidenschaft.

"Denke bei allem Eifer auch an deine Familie und gönne dir auch mal eine Pause von den Amtsgeschäften. Du hast sie wohl verdient", legte Ott dem Bürgermeister nahe.

Bei der Kommunalwahl 2002 wählten die Bürger Monika Müller, Marc Benker und Dieter Schiphorst in den Marktgemeinderat. In der Laudatio auf Monika Müller hob Bürgermeister Tischhöfer hervor: "Von Anfang an war ihr Sachgebiet die Finanzabteilung. Seit 2008 ist sie Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses. Mit großer Sorgfalt bemüht sie sich um eine solide Kassenführung."

Marc Benker nannte Tischhöfer den "Frontmann" der CSU in Marktschorgast, der in "geballtem Maße" Verantwortung übernehme. Von Anfang an begleite er das Amt des Fraktionssprechers. Eine Herzensangelegenheit sei ihm die "Zukunftsenergie Marktschorgast".

An Dieter Schiphorst gewandt, sagte Tischhöfer: "Ihr Fachgebiet ist das Finanzwesen. Von Beginn an sind Sie Mitglied im Finanz- und im Rechnungsprüfungsausschuss." Ferner sei Schiphorst Jugendsprecher der FW und Waldreferent mit Verstand und Kompetenz.

Landrat Klaus Peter Söllner würdigte das Engagement der Geehrten: "Marktschorgast hat sich hervorragend entwickelt. Eine Entwicklung, die maßgeblich und untrennbar mit Ihnen verbunden ist."