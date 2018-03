Silber und Bronze für SG Bamberg

Beim Bezirksentscheid des Deutschen Mannschaftswettbewerbs im Schwimmen (DMS) traten drei Teams der SG Bamberg an: Dabei kam das zweite Damenteam auf den zweiten Platz und die dritte Herrenmannschaft auf den Bronzerang. Jeweils acht Damen- und Herrenteams aus sechs oberfränkischen Vereinen hatten für den Wettkampf in Coburg gemeldet.

Erfolgreichste Punktsammlerin (1721 Punkte) im zweiten Damenteam war Kristin Löhlein (1995), die zahlreiche Bestzeiten erzielte und bei ihren vier Starts konstant hohe Punktzahlen einfuhr: 50 m Freistil (30,39 Sek./447 Punkte), 100 m Freistil (1:05,63 Min./468), 200 m Freistil (2:26,17 Min./435) und 100 m Rücken (1:16,53 Min./371). Ebenfalls zu überzeugen wusste Lisa Arlt (1989) mit 1598 Punkten über 100 m und 200 m Schmetterling sowie 200 m und 400 m Lagen.

Die punktbeste Einzelleistung erzielte Svenja Schorr über 50 m Freistil mit 28,97 Sek. und 516 Punkten. Auch über 100 m Freistil und 100 m Rücken zeigte sie starke Rennen, so dass sie auf 1410 Zähler kam. Leila Jafoui (2004) präsentierte sich als vielfältige Schwimmerin über 100 m Brust, 200 m Lagen, 200 m Rücken und 400 m Freistil und sammelte insgesamt 1417 Punkte. Julia Kober (1997) knackte über 100 m und 200 m Schmetterling sowie 200 m Brust jeweils die 400-Punkte-Marke (1242). Anna Hermann (2000) mit 795 Punkten, Lea Hermann (2002) mit 857 Punkten und Sarah Hermann (2002) mit 928 Punkten steuerten etliche Zähler zum Teamergebnis bei. Mit 9968 Punkten platzierte sich das Team auf Rang 2 in Oberfranken und auf Platz 9 in Bayern unter 67 Mannschaften. Die Bamberger Mannschaft musste kurzfristig aufgrund von Verletzungen umgestellt werden, in Bestbesetzung wäre sogar der Aufstieg in die Landesliga möglich gewesen.



Benedikt Dörfler ragt heraus

Im dritten Herrenteam war Benedikt Dörfler (2000) der mit Abstand erfolgreichste Schwim-mer: Er kam bei seinen vier Starts über 200 m Freistil (2:09,44 Min./452), 400 m Freistil (4:32,77 Min./471), 100 m Rücken (1:02,87 Min./471) und 200 m Rücken (2:20,05 Min./429) auf 1823 Punkte. Ähnliche Punktzahlen erzielten die beiden Nachwuchsschwimmer Christopher Weidner (2005) und Leonard Maex (2005), die mit zahlreichen Bestzeiten aus dem Wasser kamen. Weidner absolvierte dabei die 200 m Freistil, 100 und 200 m Brust sowie 200 m Lagen (1307); Maex ging über 400 m und 1500 m Freistil sowie 200 m und 400 m Lagen an den Start (1230). Simon Heise (1999) kam bei seinen vier Rennen auf 1287 Punkte. Tobias Frank (1993) sprintete über 50 m Freistil (26,80 Sek.) zu 432 und über 100 m Freistil (1:00,73 Min.) zu 405 Punkten. Insgesamt kam er bei drei Starts auf 1095 Zähler.

Routinier Matthias Meister (1975) überzeugte mit 654 Punkten auf den beiden Bruststrecken. Paul Ender (2005) und Kilian Kohlmann (2005) erzielten 466 bzw. 624 Punkte und einige Bestzeiten. Zusammengerechnet kam das Team mit 8486 Punkten auf Rang 3 im Bezirk, und Platz 18 in Bayern unter 58 Mannschaften.

Im dritten Damenteam der SG Bamberg sammelte Sarah Rupprecht (1997) die meisten Punkte für ihr Team (1453): Über 50 m Freistil (31,17 Sek. / 414) und 100 m Freistil (1:07,03 Min./438) erzielte sie zudem die punktbesten Leistungen ihres Teams und heimste weitere Zähler über 100 m Rücken und Schmetterling ein. Anna Hirt (2000) wusste mit konstanten Punktzahlen über 100 m, 200 m, 400 und 800 m Freistil zu überzeugen und kam auf 1403 Zähler. Anna Betz (2005) schwamm über 100 m Brust (1:33,84 Min./293), 200 m Brust (3:20,93 Min./300), 200 m Rücken (3:04,96 Min./267) und 200 m Lagen (3:07,08 Min./276) aus-schließlich zu neuen Bestzeiten (1136).

Ebenfalls die 1000 Punkte-Marke durchbrach Nachwuchsschwimmerin Ida Link (2005) mit Starts über 200 m Freistil, 100 m Rücken, 200 m Lagen und Schmetterling (1043). Ferner sammelten Lea Dittrich (2004) 935, Ella Vornlocher (2005) 839 und Anna Wolter 966 Punkte und unterboten allesamt zahlreich ihre Bestzeiten. Mit 8486 Punkten kam das Team auf den fünften Platz im Bezirk und Rang 32 in Bayern. pkl