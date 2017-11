Sigrid Michel übernimmt vakanten Posten beim VdK

Der VdK-Ortsverband wächst weiter. Er zählt mit aktuell 198 Mitgliedern zu den Großen im Kreis Kulmbach. Darüber freute sich in der Jahresversammlung besonders Vorsitzender Bernd Seiler, der darin auch eine Bestätigung seiner Arbeit sah.

Ihm zur Seite steht nun seine Lebensgefährtin Sigrid Michel als seine Stellvertreterin, die einstimmig in dieses bisher vakante

Amt gewählt wurde.

Der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden war gekennzeichnet von zahlreichen Aktivitäten wie Theaterbesuchen, Ausflügen sowie der Muttertags- und der Weihnachtsfeier. "Wir halfen auch unseren Mitgliedern, dass sie ihre sozialen Rechte bei den richtigen Adressen geltend machen konnten", sagte er.

Die Sammlung "Helft Wunden heilen" brachte das respektable Ergebnis von 1400,40 Euro. "Ich danke sowohl den Sammlern als auch den Bürgern, die mit ihren Gaben ein gutes Werk tun", sagte Seiler.

In seinem Kassenbericht zeigte Wilfried Schlöger gesunde finanzielle Verhältnisse auf. Betreuerin Annerose Weimann hat fast 30 Geburtstagskinder und kranke Mitglieder besucht. "Du bist uns eine große Stütze", lobte der Vorsitzende.

Ein Höhepunkt der Jahresversammlung war ein Vortrag von Andreas Brugger über Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern und weitere Herzprobleme. Der Facharzt für Innere Medizin am Klinikum Kulmbach stand nach seinen Ausführungen für Fragen zur Verfügung, die Zuhörer waren da richtig wissbegierig.



Eine gute Adresse

Zweite Bürgermeisterin Michaela Schirmer stellte den hohen Stellenwert des VdK heraus und nannte den Ortsverband Neudrossenfeld eine gute Adresse für sozialrechtliche Anliegen. Ein Grußwort sprach auch Kreiskassier Alfred Baumgärtner. Horst Wunner