Sigrid Distler singt 40 Jahre

"Mir macht es nach wie vor Spaß, ich bin stolz auf euch, ihr lernt total schnell." Mit diesem Kompliment bedankte sich Chorleiterin Anke Rosbigalle bei den Aktiven des Gesangvereins "Harmonie" Muggendorf.

Bei der Hauptversammlung im Sängerlokal "Kohlmannsgarten" ließ Vorsitzende Gabi Spörl das zurückliegende Vereinsjahr Revue passieren. Sie erinnerte an zehn öffentliche Auftritte, gut die Hälfte davon habe in der evangelischen Kirchengemeinde stattgefunden. Der Dank der Vorsitzenden galt deshalb den Aktiven für ihren Übungsfleiß sowie der Chorleiterin für ihr "unermüdliches Temperament".

Schriftführerin Margit Eichholz-Fecher freute sich über einige Neuzugänge, so dass die Chorstärke jetzt auf 26 Frauen und Männer angewachsen ist.

Vergnügungswartin Annemarie Röder kündigte an, dass heuer wieder eine Theaterfahrt zu den Luisenburg-Festspielen geplant ist.

Für 40-jährige Treue zum Chorgesang wurde Sigrid Distler mit dem goldenen Ehrenzeichen des Fränkischen Sängerbundes ausgezeichnet. Die Geehrte war auch 30 Jahre Notenwartin. Helga Wunder singt seit zehn Jahren im Alt.

"Die Stimmung im Verein gefällt mir gut", meldete sich Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut zu Wort, und ergänzte: "Eure Auftritte sind immer ein Erfolg."

Dank für gesangliche Begleitung der Gottesdienste kam auch von Dekan Günther Werner.

In ihrer Vorschau auf das Sängerjahr kündigte die Vorsitzende das festliche Konzert mit dem Don-Kosaken-Chor unter Mitwirkung der Gesangvereine Muggendorf und Kunreuth an. Dieses findet am 2. Juni in der Muggendorfer Laurentiuskirche statt. Paul Pöhlmann