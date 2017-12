Siegesserie der HSC-Youngsters reißt im Topspiel gegen den TSV Allach

Eine bittere Niederlage fügte der ungeschlagene Tabellenzweite Allach dem bislang verlustpunktfreien Tabellenführer HSC Coburg in der Bayernliga der B-Junioren zu. Die Gäste aus Oberbayern präsentierten sich mit einer beeindruckenden, geschlossenen Mannschaftsleistung und einer hervorragenden taktischen Disziplin - vor allem in Abwehr. Die Coburger blieben sowohl als Mannschaft als auch individuell etwas unter ihren Möglichkeiten.



HSC 2000 Coburg -

TSV Allach 19:22 (8:9)

Nach einem ausgeglichenen Beginn (2:2) nahmen die Gäste erstmals das Heft in die Hand und führten durch die konsequentere Spielweise mit 7:3. Bis zur Pause kam dann die stärkste Phase der Hausherren - so gingen die Coburger nur mit einem Tor Rückstand in die Kabine. Nach dem Wechsel nahm die Allacher Überlegenheit zu. Sie kauften den Coburgern mit ihrer aggressiven Abwehr immer mehr den Schneid ab, und da der HSC auch in der Defensive nachließ, stand es fünf Minuten vor Ende bereits vorentscheidend 14:21. Zugutehalten muss man den HSClern den anhaltenden Kampf und die Bemühungen, in den letzten Minuten noch ein besseres Resultat zu erreichen, was mit dem Resultat von 19:22 dann auch gelang. Nun hat die B-Jugend des HSC ein wenig Zeit, um sich auf die nächste Herausforderung vorzubereiten. Nach einem spielfreien Wochenende messen sich die Vestestädter am 10. Dezember in Nürnberg mit dem TV Eibach.

HSC-B-Jugend: Tizian Braun, Mark Roschlau; Dino Mustafic (1), Lukas Schäftlein (1), Jan Brüning-Wolter (7), Tim Bauer, Lars David (3), Luis Neumann (2), Konrad Wagner (4/2), Jonas Ratschker, Philip Kler (1) jp



B2-Jugend verliert beim Primus

Auch die B2-Junioren des HSC mussten sich in der Bezirksoberliga Nordost geschlagen geben: Beim HSV Hochfranken setzte es eine 27:33-Niederlage.

HSV Hochfranken -

HSC Coburg II 33:27 (16:14)

Deutlich spielstärker als zuletzt zeigten sich die Coburger beim verlustpunktfreien Tabellenführer. Der Einsatz und Wille stimmten, aber ein Punktgewinn sollte trotzdem nicht gelingen. Die erste Spielhälfte verlief ausgeglichen: Nach der zwischenzeitlichen Führung mussten die HSC-Youngsters aber dann doch mit zwei Toren Rückstand in die Pause. Bis zum 24:22 in der 37. Minute blieben die Vestestädter dran, danach setzte sich aber der körperlich überlegene HSV Hochfranken ab. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften fast verbissen um jeden Ball. Daraus resultierten auch sechs Zeitstrafen für die Coburger, während die Gastgeber lediglich einmal dezimiert wurden. Diese Überzahlspiele nutzten die Hochfrankener clever aus und entschieden das Spiel mit 33:27.

Insgesamt zeigten die Coburger eine geschlossene Mannschaftsleistung, aus der Nils Berghold in der Abwehr und Julian Mielenhausen, der mit 14 Treffern bester Torschütze war, herausragten.

HSC-B-Jugend II: Finn Knauer; Nils Berghold, Jonas Schrepfer, Justin Tischendorf, Leon Kessel, Julian Mielenhausen (14), Lasse Landskron (2), Noah Müller (6), Lucas Meixner (4), Burkhard Lehmann (1). sk