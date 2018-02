Sieger nutzen den Schwung der Börse

Spiel-Ende beim Planspiel Börse der Sparkasse Forchheim. Die Sieger stehen fest: Das Schülerteam "Franconian Investment Group" vom Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim erzielte den ersten Platz.

Rund 31 000 Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg und Schweden waren zehn Wochen lang dabei und erlebten eine spannende und interessante Börsenzeit. Im Landkreis Forchheim beteiligten sich sechs Schulen mit 331 Schülern in 82 Teams.

Was bedeuten die neuen Brexit-Verhandlungen für die deutsche Wirtschaft? Ist Bitcoin die Währung der Zukunft? Mit solchen und anderen Fragen mussten sich die Teilnehmer der Börsenspiel-Runde beschäftigen, um ihr Depot mit ertrags- und erfolgreichen Wertpapieren bestücken zu können. Mit sorgfältiger Recherchearbeit gelang es den Siegerteams, die aussichtsreichsten Wertpapiere auszuloten und ihr virtuelles Depot gewinnbringend zu vermehren.

Die drei Siegerteams vom Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim), "Peaceful" von der Ritter-von-Traitteur-Volksschule Forchheim und "Deutschland" vom Ehrenbürg-Gymnasium konnten sich über Geld- und Sachpreise freuen, die im Rahmen einer Siegerehrung in der Hauptstelle der Sparkasse Forchheim überreicht wurden. Mit dem höchsten Ertrag in der Nachhaltigkeitsbewertung schloss das Team "Money izz da" vom Herder-Gymnasium Forchheim ab. Die Team-Mitglieder erzielten einen Ertrag von 1285,98 Euro mit dem Handel von nachhaltig orientierten Wertpapieren. Julia Rackelmann, Planspiel-Börse-Betreuerin der Sparkasse, gratulierte den Gewinnern. red