Sieg geht an Haderlein

Bei frostigem Wetter hat in Erlangen der 18. Winterwaldlauf stattgefunden. Eine Vielzahl von Wettbewerben vom Walking über Traillauf bis hin zum 15-km-Hauptlauf bot für alle Alters- und Interessengruppen Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Bei den Damen gewann Sandra Haderlein (SC Kemmern) die 15 km.

Den Hauptlauf über 15 km beendeten 235 Sportler. Aus dem Raum Bamberg war der SC Kemmern mit zwölf Startern der teilnehmerstärkste Verein. Auch der TSV Scheßlitz, die DJK SC Vorra und der ASV Stübig waren vertreten. Gesamtsieger wurde Jürgen Wittmann (LAC Quelle Fürth) in 52:27 Min. vor Alexander Finsel (TV 1848 Coburg) in 53:17 und Martin Hauf (Team twenty.six Roth) in 53:26. Siegerin Sandra Haderlein war 58:39 Min. unterwegs. Vier Minuten später lief die zweitplatzierte Larissa Korn von der LG Erlangen durchs Ziel (1:02:43 Std.). Neben Sandra Haderlein erkämpften sich weiter Starter aus dem Raum Bamberg einen Platz auf dem Siegertreppchen. Christian Schlapp (DJK SC Vorra) belegte Platz 3 in der Altersklasse M45 und war damit Neunter im Gesamteinlauf in 57:46 Min. Ihm folgte im Gesamteinlauf Marius Krapp (ASV Stübig) als Zweiter in der Klasse M20 in 58:20 Min. Christopher Lippold wurde Zweiter in der AK M30 und Elfter gesamt in 58:32 Min. Uwe Trendelenburg vom TSV Scheßlitz siegte in der M35 in 58:53 Min. Vier weitere Podestplätze gingen an den SC Kemmern. Sibylle Vogler gewann die AK W70 in 1:22:40, Klaus Geuß belegte Platz 1 in der M50 (1:00:56), Roland Kraus lief auf Platz 2 in der M60 (1:11:28), und Geli Nehr erkämpfte sich Rang 3 in der W50 (1:19:14). In der Mannschaftswertung siegte der TV 1848 Coburg vor dem SC Kemmern mit Lippold, Haderlein, Geuß, Wicht und Schuttwolf. ja