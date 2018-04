Siedler bauen für die Zukunft vor

Von den 282 Mitgliedern der Siedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf im Verband Wohneigentum kommen bereits 20 aus dem neuen Wohngebiet "Seeside". Das verkündete der Vorsitzende Sascha Wingels in der Jahreshauptversammlung des Vereins und begrüßte die neuen Mitglieder in der Gemeinschaft.

Auf Nachfrage bei den neuen "Seesidern" habe er mitbekommen, dass diese besonders an der Bauherrenhaftpflichtversicherung interessiert sind, die im Beitrag enthalten ist. "Eine Bauherrenhaftpflicht kostet bei den meisten Versicherungen über 100 Euro pro Jahr. Bei uns ist sie für 32 Euro gleich mit dabei."

Die Vorstandssitzungen im vergangenen Jahr waren immer sehr gut besucht. Das zeige, dass es nicht nur "Arbeit" ist, die hier gemacht wird, sondern dass die Mitarbeit im Verein auch Spaß mache. Um das Vereinsheim und den Garten in Schuss zu halten, wurden drei Arbeitseinsätze durchgeführt.

Im vergangenen Jahr konnte der Verein drei Fernweh-Abende anbieten: einen Vortrag über Yucatán im Januar, gefolgt von einem Abend über Indien und Nepal im Februar und von einem Diavortrag über China im März. Die Fernweh-Abende und Diavorträge finden weiterhin in der Gemeinschaft einen großen Zuspruch. Wingels wünscht sich, dass diese Tradition weiterhin gepflegt wird. Die Winter-, Mai- und Herbstwanderungen "Rund ums Walberla", alle von Annette und Bernd Hessel geplant, seien ebenfalls wie immer sehr gut angekommen.



Zuspruch wird immer größer

In Mai beteiligten sich die Siedler bei der ersten Adelsdorfer Vereinsbörse, um den Verein vorzustellen. Im Juni waren sie beim Dorffest mit der Blumentombola vertreten. "Mit 700 Blumen haben wir Adelsdorf an diesem Wochenende etwas grüner gemacht", schwärmte Wingels. Im September waren zwei Aktionen im Angebot. Einmal der Tag der offenen Tür im Siedlerheim, der speziell dafür ausgerichtet war, neuen Mitgliedern und Interessierten einen Einblick in den Verein zu geben. Dann gab es noch eine Stadtführung durch die Altstadt von Nürnberg, durchgeführt von den Altstadtfreunden Nürnberg. Mit dem Siedler-Zelt war man beim Herbstfest der Aischer Vereine dabei.

Wichtige Themen waren die Reparatur des Kachelofens und der Beschluss, dass neue Mitglieder außerhalb von Adelsdorf die Vereinszeitung als E-Paper erhalten. Im Jahr 2018 gab es bereits die Winterwanderung - "Auf verschlungenen Wegen nach Neuhaus" und zwei Fernweh-Abende über Island und Schottland. Der Schottland-Abend war ein sehr großer Erfolg, denn zum ersten Mal reichten mit etwa 50 Gästen die Stühle im Siedlerheim nicht mehr. Auch der Frühjahrsputz im Siedlerheim ist bereits erledigt.

Für den Rest des Jahres ist noch einiges geplant. Am Freitag, 6. April, wird ein Videofilm von Josef Röhrle mit dem Titel "Naturschutzgebiete im Landkreis Erlangen-Höchstadt" gezeigt. Der Film führt zu verschiedenen Jahreszeiten in die sechs Naturschutzgebiete des Landkreises und zeigt in eindrucksvollen Aufnahmen die großartige Natur, seltene Tiere und Pflanzen vor unserer Haustür. Die jährliche Maiwanderung findet am Samstag, 5. Mai, statt.

Der Verein ist finanziell gut aufgestellt und steht auf gesunden Füßen. Im vergangenen Jahr gab es eine große Investition für den Kaminofen, der nach 30 Jahren ausgedient hatte. Der Vorstand bemüht sich, weiterhin sparsam und wirtschaftlich für den Verein zu agieren.

Zum Abschluss äußerte Wingels nach einem Dank an seine Vorstandskollegen und alle Helfer den Wunsch, 2018 noch stärker in die Mitgliederwerbung zu gehen. "In Gesprächen mit anderen Siedlergemeinschaften höre ich öfter, dass deren Verein überaltert und der Nachwuchs ausbleibt. Sie befürchten, dass sich der Verein in einigen Jahren auflösen könnte. Das darf uns nicht passieren und wir müssen jetzt schon an Morgen denken. Ideen für Werbemaßnahmen gibt es schon. Wir werden diese in den nächsten Sitzungen weiter ausarbeiten."

Johanna Blum