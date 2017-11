Siebener-Wechsel in Tettau

Am 8. November fand die Vereidigung der neuen Feldgeschworenen für den Markt Tettau im Rathaus in Tettau statt. 1. Bürgermeister Peter Ebertsch bedankte sich bei den Neuen für ihre bisherigen geleisteten Dienste im Markt Tettau und freute sich, dass diese jetzt auch als Feldgeschworene zur Verfügung stehen. Gleichzeitig dankte er den Ausgeschiedenen Franz Kluge, Alois Porzelt, Joachim Fischer, Ernst Grünbeck, Harald Stegner und Gerald Seitz für ihre jahrelange Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit.

Besonders freute er sich, dass man mit Herbert Klostermann, Wolfgang Heinz und Roland Schmidt so tatkräftige Unterstützer gewinnen konnte. Er hoffte, damit dieses Amt nun wieder für viele Jahre in treue Hände abgegeben zu haben und wünschte allen weiterhin beste Gesundheit.

Baptist Vetter, 1. Vorsitzender der Feldgeschworenenvereinigung im Landkreis Kronach, bedankte sich beim Markt Tettau für die Auswahl und erläuterte noch kurz die Aufgaben der Feldgeschworenen, bevor er die Neulinge im Kreis der sogenannten Siebener herzlich willkommen hieß.

Abschließend wurden Herbert Klostermann, Wolfgang Heinz und Roland Schmidt noch durch den 1. Bürgermeister vereidigt und es wurden ihnen die besten Wünsche mit auf den Weg gegeben. red