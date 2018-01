Sieben Verletzte bei Unfall in Michelau

Die 41-jährige Fahrerin eines Opel Meriva befuhr mit ihren drei Mitfahrern die Siemensstraße und wollte an der Kreuzung zur Schneyer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten Mitsubishi, der mit drei Personen besetzt war und die Vorfahrtsstraße in Richtung Schney fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Zum Unfallzeitpunt war die Ampel außer Betrieb und die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt. Alle sieben Fahrzeuginsassen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Neutrale Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden. Foto: Frank Spitzenpfeil