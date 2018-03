Sieben Treffer beim Kellerkind

Mit einem Kantersieg setzte sich der FC Frankenwald in der Spitzengruppe der Kreisliga Hof Nord fest: Beim punktlosen Schlusslicht VfB Helmbrechts gelang ein ungefährdeter 7:0 (3:0)-Auswärtserfolg.



Kreisliga Hof Nord

VfB Helmbrechts -

FC Frankenwald 0:7

In einer einseitigen Partie siegte der FC Frankenwald auch in dieser Höhe verdient gegen das Schlusslicht. Auf dem hervorragend präparierten Sandplatz in Helmbrechts versuchten die tapferen Gastgeber das Ergebnis in Grenzen zu halten. Doch in der Schlussphase mussten sie noch drei Treffer hinnehmen.



Schiedsrichter: Zucker (Niederfüllbach). - Zuschauer: 105. - Tore: 0:1, 0:2 M. Hagen (8. und 37.), 0:3 S. Wirth (43./Foulelfmeter), 0:4 Schramm (50.), 0:5, 0:6 Krumpholz (84. und 85.), 0:7 Kirschenlohr (88.). cw