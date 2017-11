Sieben Titel und zwei zweite Plätze für BSC Kronach bei Gaumeisterschaft

Herrenklasse:

Damenklasse:

Schüler Am:

chüler Bm:

- Schüler Bw:

Jugendklasse m:

Jugendklasse w:

Herren Altersklasse:

Damen Altersklasse:

Seniorenklasse:



Compound



Herrenklasse:

Damenklasse:

Schülerklasse:

Herren Altersklasse:



Blankbogen



Herrenklasse:

- Schüler m:

Altersklasse:

Seniorenklasse:



Mannschaft



Herrenklasse:

Altersklasse:

Compound Herrenklasse:

kr



Der BSC Kronach war Ausrichter der Gaumeisterschaft bei den Bogenschützen, die in der Turnhalle der Berufsschule ausgetragen wurde. 45 Aktive ermittelten ihre Gaumeister in 18 Klassen. Vom BSC nahmen zwölf Schützen teil.Geschossen wurde in zwei Durchgängen mit jeweils 30 Pfeilen auf eine Entfernung von 18 Metern. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Sieben Gaumeistertitel und zwei zweite Plätze gingen an den BSC. Tagesbester mit 558 Ringen war Johannes Kiendl vom VSK Gifting-Grössau-Posseck.1. Ingo Schramm (FSV Bad Staffelstein) 529 Ringe.-1. Ina Roth (SC Neustadt) 536.1. Noah Funk (SSG Lichtenfels) 365. - S1. Paul Schramm (Bad Staffelstein) 550.1. Mara-Noelle Michael (BSC Kronach) 429.1. Yannic Grebner (Kronach) 540. -1. Laura Engelgeh (SC Neustadt) 422.1. Roland Gremer (Kronach) 556. -1. Karin Rauh (Kronach) 384.1. Volker Knauer (SC Neustadt) 314.1. Johannes Kiendl (Gifting-Grössau-Posseck) 558. -1. Tanja Beck (Kronach) 382. -1. Louis Erlmann (SSG Lichtenfels) 522. -1. Thomas Hohner (Kronach) 545.1. Heiko Eibl (KK-SV Förtschendorf) 504.1. Luis Friedmann (SG Neuensorg) 269. -1. Hartmut Leitz (Förtschendorf) 415. -1. Jochen Schug (BSC Mitwitz) 447.1. FSV Bad Staffelstein 1501. -1. BSC Kronach (Roland Gremer, Robert Zipfel, Pascale Michael) 1539. -1. VSK Gifting-Posseck-Grössau (Johannes Kiendl, Alexander Barnickel, Benedikt Kiendl) 1629.Als nächstes steht die Bezirksmeisterschaft am 3. Dezember in Neudrossenfeld an.Der BSC Kronach bietet wieder Basiskurse im Bogenschießen an. Wer Interesse hat, kann sich auf der Homepage ( www.bsc-kronach.de ) informieren.