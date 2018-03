Sieben Mitglieder seit 50 Jahren dabei

Im Sportheim des DJK/SV Neufang waren 73 Mitglieder anwesend, als der größte Verein im Dorf seine Jahreshauptversammlung abhielt. Der 1.Vorsitzender Bernd Haderlein sagte nach der Begrüßung, dass man sportlich und finanziell gut aufgestellt sei und man mit Vernunft und Augenmaß gewirtschaftet habe. Haderlein betonte in seiner Bilanz, dass es beim sportlichen Aushängeschild - der 1. Fußballmannschaft - in der Kreisliga bestens bestellt sei. Der derzeitige hervorragende 4. Tabellenplatz mit 35:17 Toren und 33 Punkten war keinesfalls erwartet worden.

Erfreuliches auch von den A-Junioren - auch sie wurden Meister und stiegen in die Kreisliga KC/CO auf. In der Halle war man nicht minder erfolgreich. Nach dem Hallentitel konnte man sich mit vermeintlich überstarken Vereinen wie z.B. SpVgg Bayern Hof und FC Bamberg messen - und erhobenen Hauptes den Heimweg antreten. Auch die weiteren jüngeren Kicker im Verein lassen berechtigte Hoffnung aufkommen, dass das Fussballmärchen in Neufang noch einige Jahre anhält.

Mit der SG Birnbaum/Neufang läuft es weniger rund. Die fehlende Konstanz und mangelhafter Trainingsbesuch verhagelten die Bilanz.

Die Sparte Tischtennis ist und bleibt weiterhin eine feste Größe im Vereinsgefüge. Der heimliche "Vater" der Abteilung, Spartenleiter Rainer Kolb, gab nun dieseses Amt nach fast 20-jähriger Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen ab. In seiner Laudatio würdigte der Vorsitzende die Verdienste von Kolb. Er habe mit großer Euphorie, Leidenschaft und Herzblut die Abteilung zu dem gemacht, was sie heute sei. Sebastian Kotschenreuther werde als sein Nachfolger versuchen, die Erfolgsgeschichte weiter fortzusetzen. Während die erste Mannschaft in der Bezirksliga 3 um Punkte kämpft, plagen die zweite Mannschaft arge Abstiegssorgen. Auch die 3. Mannschaft und ein Damenteam nehmen am Spielbetrieb teil.



Dank an Sportheimwirt Hans Müller

Mit der Verpflichtung von Karolin Brockmann haben nun auch die jungen Damen im Verein mit der neugeschaffenen sogenannten "Zumba-Gruppe" wieder ein beachtliches sportliches Betätigungsfeld. Ihr Können stellten sie bereits beim letzten Sportfest als Ergänzung unter Beweis. Ziel sei es, den Schuldenstand kontinuierlich abzubauen. Der Vorsitzende bedankte sich bei allen, die in irgendeiner Form den Verein unterstützten. Ein besonderer Dank galt Sportheimwirt Hans Müller und seinem eingespielten Küchenteam. Diese vielen Helfer seien auch nötig. Bürgermeister Gerhard Wunder dankte für die engagierte Arbeit und zollte dem Verein Lob und Anerkennung.

Im Anschluss wurden langjährige DJK/SV-Mitglieder für ihre Treue zum Verein ausgezeichnet. 50 Jahre: Alfons Göppner, Elmar Müller, Ernst Müller (Kulmbach), Pankraz Reißig, Heinrich Föhrweiser, Alois Göppner, Jürgen Wich; 40 Jahre: Georg Wich, Hans Maier; 25 Jahre: Marco Kotschenreuther, Christoph Müller, Christian Kotschenreuther, Ulrich Rehm, Bernd Brehm, Thomas Fischer, Heinz Kolb

Unter der Leitung von Thomas Reißig wickelte der Wahlausschuss die Neuwahlen zügig ab. Es gab kaum Veränderungen - lediglich der Posten des Schriftführers wurde mit Alexander Hertl neu besetzt.

Der 1. Vorsitzende Bernd Haderlein bedankte sich für das Vertrauen und nach konstruktiver Diskussion einigte man sich auf eine angemessene Beitragserhöhung, um den Anforderungen des BFV gerecht zu werden. red