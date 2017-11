Sieben auf einen Streich für Team Kainer

Die Kämpfer des Kickbox-Teams Kainer aus Adelsdorf haben bei den Bavarian Open in Altötting vier Mal Gold, zwei Mal Silber und ein Mal Bronze geholt. Dazu kam ein guter vierter Platz. Sebastian Kassner sicherte sich mit zwei Siegen die erste Goldmedaille.



Wilma Schmidt bietet Paroli

Wilma Schmidt absolvierte mit acht Jahren ihren ersten Kampf und traf auf eine Gegnerin, die drei Jahre älter und bereits drei Mal in den Ring gestiegen war. Die Adelsdorferin verlor knapp nach Punkten und schnappte sich Platz 2. Auch Jonathan Herick (13) war in der schweren Gewichtsklasse deutlich jünger als sein Gegner, so reichte es immerhin für Bronze. Robert Ruhmann musste gegen einen Teilnehmer ran, der den 5. Dan im Taekwondo besitzt. Er unterband dessen Fußtechniken geschickt und hängte sich nach einer beherzten Leistung die Goldmedaille um. Selina Seifert gewann ihren Kampf zwar klar, gab dann aber krankheitsbedingt auf und musste sich mit Platz 4 zufriedengeben. Mona Schorr nahm nach zwei harten Kämpfen die goldene Plakette entgegen.

Teamchef Tobias Kainer ging in der "Masterclass" an den Start und verlor aus Adelsdorfer Sicht aufgrund einer Fehlentscheidung des Ringrichters in den letzten zehn Sekunden nach Punkten und holte "nur" Silber. Bis dahin hatte er knapp geführt und den Gegner in der ersten Runde sogar kurz auf die Bretter geschickt. Benjamin Kempf ging eine Gewichtsklasse höher ins Rennen und traf zunächst auf einen Schützling des Bundestrainers, den er klar auspunktete. Bei seinem zweiten Einsatz drehte Kempf mit Wille und Kampfgeist einen Punkterückstand und entschied das Duell für sich. red