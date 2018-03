Sie zogen aus, um in Amerika Glück und Wohlstand zu finden

Die Deutschen bildeten im 19. Jahrhundert die größte Einwanderergruppe der Vereinigten Staaten von Amerika. Bis zu einer Viertel Millionen Frauen und Männer wanderten aus Mitteleuropa nach Nordamerika aus. Auch in Oberfranken kam es zu massenhaften Auswanderungen. Reinhard Stelzer aus Goldkronach, der im Himmelkroner Rathaus arbeitet, begab sich auf Spurensuche und wurde in den Archiven fündig. "Allein in Himmelkron waren es 200 Personen, die in Amerika ihr Glück versuchten", sagte der Referent.

Auch auf einen Melkendorfer Pfarrer Georg Caspar Trump war Stelzer bei seinen Nachforschungen gestoßen, der auf Einladung des Kulmbacher Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing und des Colloquium Historicum Wirsbergense im Martin-Luther-Haus gesprochen hatte. Bei dem Nachnamen drängte sich die Frage regelrecht auf, ob dieser nicht mit Donald Trump, dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten verwandt sei. Der Redner wich ihr nicht aus, wandte sich aber auch anderen spannenden Einzelschicksalen zu. Einige davon hatten mit seinem Arbeitsort zu tun.

Der Zufall wollte es, dass Stelzer während seiner Recherchen auf Nachfahren eines Ausgewanderten traf. "Es war an einem nebligen Novembertag, als mich plötzlich vor dem Himmelkroner Rathaus zwei junge Damen auf Englisch ansprachen", eröffnete der Redner seine Schilderung. Die Amerikanerinnen waren auf der Suche nach ihrem Vorfahren Gottfried Zoll aus Himmelkron, jenen Zoll, dem auch der Heimatforscher aus Goldkronach in alten Dokumenten nachgespürt hatte. "Er war am 6. April 1843 in die USA ausgewandert." Gelächter unterbrach Stelzers Ausführungen, ehe er fortfuhr: "Wir hatten uns eine Minute angeschwiegen, so perplex waren wir damals alle drei." Was ist aus ihm in Amerika geworden? "Er wurde in Los Angeles erfolgreicher Weinhändler."



"Die worn stinkreich"

Die 1860 in Himmelkron geborene Katharina Wolfrum, ein armselige Bauernmädchen, brachte es in Amerika zu Wohlstand. "Durch ihre Heirat mit dem schottisch-stämmigen Bankier und Millionär Ganson ging für sie der Traum vom Tellerwäscher zum Millionär in Erfüllung. In den 1920er Jahren besuchte sie ihren Geburtsort, wo die Gäste zum Abschied Geld auf den Dorfplatz warfen", erzählte der Heimatkundler. "Die worn stinkreich" habe man damals auf gut fränkisch zu sagen gepflegt.

Und dann gab es da noch jenen eingangs erwähnten Pastor Trump aus Melkendorf. "Ihn zog es 1854 nach Amerika. Ob er mit Donald Trump, dessen Großvater im pfälzischen Kallstadt das Licht der Welt erblickt hatte, weiß ich nicht", musste der Experte passen. Im Anschluss an seine Ausführungen erzählten die Zuhörer Auswandererstorys aus ihrer eigenen Familiengeschichte, die Stelzer interessiert zur Kenntnis nahm.