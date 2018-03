Sie war gern Gastwirtin

Ihren 90. Geburtstag feierte in geistiger Frische Barbara Ziegler, geb. Virnkäs, aus Burgebrach. Die Jubilarin ist in Försdorf geboren und auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie musste in jungen Jahren fleißig mitarbeiten und sollte einmal das elterliche Anwesen übernehmen. Doch es kam anders: Sie ging gerne tanzen, spielte in einer Gruppe Handball und lernte 1948 ihren späteren Ehemann Otto Ziegler kennen, der aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen war. 1951 heiraten die beiden und übernahmen seinen elterlichen Gasthof "Zur Eisenbahn", den jetzigen Gasthof "Fränkischer Hof". Nach An- und Umbau des Gasthauses mit Fremdenzimmer, Terrasse und großem Parkplatz kamen viele Urlaubs- und Stammgäste nach Burgebrach. Trotz der vielen Arbeit blickt die Jubilarin gerne auf die Zeit als Gastwirtin zurück, seit 1986 ist der Gasthof verpachtet.

Zwei Töchter, vier Enkel und drei Urenkel gingen aus der Ehe hervor, der Ehemann verstarb 2006. Barbara Ziegler ist sehr an Politik und heimatlichem Geschehen interessiert, so beginnt für sie noch immer der Tag mit dem Lesen des Fränkischen Tages. In die große Gratulantenschar zum Ehrentag reihte sich auch Zweiter Bürgermeister Peter Pfohlmann, der die Glückwünsche des Marktes Burgebrach und ein Präsent des Landrates überbrachte. red