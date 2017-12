Riskanter Spagat





Ziemlich ehrgeizig



Gerhard Jöchner hat das Elvis-Kostüm schon bereitgelegt, Christian Buck und Florian Fischer haben den Frack sogar bereits angezogen. Es wird eine musikalische Begegnung der besonderen Art, wenn es am kommenden Samstag in Gemünda heißt: "Rock meets Klassik".Zum Abschluss der diesjährigen Schtoodlhenna lädt ab 19.30 Uhr der Männergesangverein Frankonia Gemünda zu einem "Rendezvous der Gegensätze" in die historische Zehntscheune ein. Chorleiterin Julia Günter und ihre 20 Sänger wollen gemeinsam den riskanten Spagat wagen zwischen Verdi und Beatles bis Queen, zwischen "Der Mond ist aufgegangen" von Matthias Claudius und "Mann im Mond" von den Prinzen. "Wir sind alles andere als ein normaler Männergesangverein", sagt Vorsitzender Gerhard Jöchner schmunzelnd. Durchaus ambitioniert sind Stücke wie Queen's "Bohemian Rapsody" und "Music (Was My First Love)" von John Miles zu nennen. "Für die Queen-Hymne haben wir die Notensätze der Zwölf Tenöre verwendet, ebenso wie für O sole mio", verrät Hendrik Dressel, Vorsitzender der Stiftung "1150 Jahre Dorfgemeinschaft Gemünda", die alle drei Jahre in der Scheune am Jägershof bei der "Schtoodlhenna" die Tradition des "Abdruschfestes" wiederaufleben lässt. Nur, dass dabei keine Hühner mehr geschlachtet, sondern kulturelle Leckerbissen aufgetischt werden. Der etwas andere Gesangsabend soll das furiose Finale der aktuellen Veranstaltungsreihe bilden.Dafür proben die Sänger bereits seit einem Dreivierteljahr, bis zu drei Mal in der Woche. Zugute kommt dem Chor, dass er in seinen Reihen nicht nur ausgezeichnete Stimmen sondern auch virtuose Instrumentalisten wie Christian Reissinger (Klavier) und Dieter Mey (Gitarre) vereint. Stets offen für neue Ideen zeigen sich nicht nur die Aktiven, sondern auch Chorleiterin Julia Günter, bei der seit über zwölf Jahren die (Franconia-)"Männer in besten Händen" sind, wie der Titel ihres Werbeflyers lautet. Die 47-Jährige, die sich scherzhaft als "Dinosaurier" bezeichnet, hatte auch die Idee zum musikalischen Brückenschlag. Am Mittwoch rief die Wahl-Bad Rodacherin ihre "Mannen" zur Ordnung. "Jetzt geht es ans Eingemachte", warnte Günter bei der vorletzten Probe. Und wählte vor Beginn flugs noch die Sänger aus, die sich am Samstag als Gefangene (beim Gefangenenchor von Verdi), Italiener (bei O sole mio) und Afrikaner (für The Lion sleeps tonight) verkleiden sollen. Perücken, Rüschenhemden sowie rote Fliegen, Hosenträger und Blumen werden die Akteure ebenfalls schmücken.Unter den Programmen der fünf "Schtoodlhenna", die sie bereits begleitet hat, ist für Günter der Bogen zwischen Klassik und Rock das ambitionierteste. Beatrix Seidlitz (Violine) und Christian Reissinger (Klavier) gestalten vor der Pause einen Klassik-Block, Sarah Pachsteffl wird danach "You raise me up" an der Querflöte begleiten. Zwischen den Gesangs-Blöcken unterhalten auch die Autenhaus'ner Musikanten das Publikum. In der urtümlichen Zehntscheune kommt es besonders auf die Techniker (Florian Jöchner, Ole Kupfer und Jürgen Scheerschmidt) an, damit der Sound auch passt. Immerhin wollen die Sänger nicht weniger als einen "Abend voller Emotionen" bieten, denn "Emotionen verbinden und erinnern", wie Gerhard Jöchner sagt. Um 19.30 Uhr geht es am Samstag los mit dem zweieinhalbstündigen Programm. Der Eintritt beträgt 7 Euro. Nachdem die Sänger ihre Notenblätter aus der Hand gelegt haben, soll der Abend längst nicht zu Ende sein. Dafür werden Tanzmusik und die Punkband "Cinderella Babies" sorgen. Nähere Informationen unter www.schtoodlhenna.gemuenda.de oder Telefon 09567/274 (Familie Jöchner).