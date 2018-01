"20 Jahre Seniorenbüro Nothelfer - wenn das kein Beleg dafür ist, welch gute und wichtige Arbeit hier geleistet wird", so begann Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) seine Rede zu diesem Jubiläum. Und in der Tat wurden in den letzten 20 Jahren wertvolle, ehrenamtliche Hilfen für Senioren geleistet, die so nicht mehr aus der Seniorenarbeit der Stadt Bamberg wegzudenken sind.

Evalies Meier, Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bamberg, hat berechnet, dass in den letzten 20 Jahren über 50 000 Kontakte stattgefunden haben und 4000 hilfesuchenden Senioren geholfen werden konnte.

Anton Zahneisen, Vorsitzender des Fördervereins der Arge, machte in seinem Grußwort noch einmal deutlich, dass auch heute noch immer wieder ehrenamtliche Helfer gebraucht würden, da sich auch die angeforderten Hilfeleistungen im Zeitalter von Internet und Smartphone verändert hätten.

Am 4. März 1997 wurde das Seniorenbüro offiziell eröffnet. Maria Haselmann und Inge Kunzmann sind von Beginn dabei und berichteten während der Feierstunde von den Anfängen des Seniorenbüros an der Nonnenbrücke bis zum heutigen Domizil in der BRK-Geschäftsstelle in der Hainstraße und der Entwicklung in dieser Zeit. Der damalige Oberbürgermeister Herbert Lauer hatte das Seniorenbüro Nothelfer, das in gemeinsamer Trägerschaft des BRK-Kreisverbandes und der Arge der älteren Bürger Bambergs geführt wird, offiziell eröffnet, dennoch wäre sein dauerhafter Bestand bis heute ohne den 2016 verstorbenen Siegfried Greese, der das Seniorenbüro mit Beharrlichkeit unterstützte, wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Das damalige Konzept, das auch von der ehemaligen Arge-Mitarbeitern Jutta Dümmlein und dem stellvertretenden Vorsitzenden Werner

Jaensch mit initiiert wurde, ist ganz einfach und deshalb auch so erfolgreich: Senioren helfen Senioren! Aktuell unterstützen 41 ehrenamtliche Helfer (28 Frauen und 13 Männer) rund 120 ältere Bürger bei den kleinen Problemen des Alltags. Am Ende des offiziellen Teils wurden die Helfer Gerlinde Sarmiento, Ilse Schmitt, Maria Böttcher, Aloisia Lengel, Gabriele Kirchgessner, Anne Stecher, Renate Neudorf und Erich Willesch für mehr als 15 Jahre aktive Hilfe sowie Monika Lamprecht und Helmut Freiberger für ganz besonderes Engagement geehrt. Gefördert wird das Seniorenbüro vor allem durch den BRK-Kreisverband Bamberg, die Erich-und-Elsa-Oertel-Altenhilfe-Stiftung sowie die Stadt Bamberg. Neben dem Dritten Bürgermeister nahmen auch einige Stadträte und weitere Ehrengäste an der Feierstunde teil. red