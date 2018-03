"Sie leben"

Die Inventarisierung der Bestände der Städtischen Sammlungen Coburg schreitet voran. So habe die Gemäldesammlung im vergangenen Jahr komplett erfasst werden können. Aktuell ist die Graphiksammlung dran. Die Depots sind in Gebäuden in der Uferstraße und in der Rodacher Straße untergebracht, berichtete Laura Jahn dem Kultur- und Schulsenat. Wie Laura Jahn mitteilte, haben die Städtischen Sammlung seit 2016 167 Neuzugänge angenommen. "Darunter befinden sich beispielsweise Fotografien der Brückner-Lehrlinge sowie eine Zeichnung der Malerfamilie Brückner."



Konzept für Ordnung

Freilich seien der Sammelleidenschaft Grenzen gesetzt. So gebe es seit dem vergangenen Jahr ein Sammlungskonzept, um ein unendliches und ungeregeltes Sammeln zu verhindern. Immerhin: "Die Städtischen Sammlungen leben", stellte Oberbürgermeister Norbert Tessmer fest. Kurze Veranstaltungen zur Mittagszeit sollen sich thematisch mit Herzog Ernst II., der in diesem Jahr 200 Jahre alt werden würde, auseinandersetzen. mako