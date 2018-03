Sie kommen auf 200 Mitgliedsjahre

Es macht Spaß, bei der RVC Burgkunstadt Mitglied zu sein. Egal, ob im sportlichen oder im gesellschaftlichen Bereich, es ist schwer was los bei den Burgkunstadter Radballern. Ersichtlich wurde dies bei der Hauptversammlung in der Gastwirtschaft "Zur Fraa" in Burgkunstadt.

Geschäftsführer Wolfgang Weis zeigte sich zufrieden, was im gesellschaftlichen Bereich geschehen war. Wie immer war die Weihnachtsfeier eine schöne Veranstaltung gewesen. Die Teilnahme am Altstadtfest in Burgkunstadt, am Korbmarkt in Lichtenfels und dem Weihnachtsmarkt in Burgkunstadt waren wirtschaftlich sehr gute Erfolge. Diese seien jedoch auch wichtig gewesen, um die Kosten im Sportbetrieb und in der Jugendarbeit zu schultern. Dies sei nicht immer leicht, werde es doch zunehmend schwieriger, immer wieder Helfer finden. Sein Dank galt Ehrenvorsitzendem Adolf Groh, der sich nach weit über 50-jähriger Tätigkeit nun zurückzieht.

Im Moment zählt der RVC Burgkunstadt 76 Mitglieder. Viel Erfreuliches brachten die Ausführungen von Sportwart Holger Schmidt zutage. Höhepunkt sei das Erreichen der bayerischen Meisterschaft in Bamberg gewesen. In einer Spielgemeinschaft mit dem ATS Kulmbach wurden die Kulmbacher Spieler Thomas Helfrich, Heiner Blumensaat, und Daniel Kraus zusammen mit den RVC Burgkunstadt-Radballern Mario Laux, Manfred Komann, Achim Greim und Holger Schmidt ungeschlagen bayerischer Meister. Der RVC Burgkunstadt nahm mit insgesamt sieben Mannschaften am Ligabetrieb teil, zwei Mannschaften im Schülerbereich und fünf in der Eliteklasse. Für die Fahrten zu Jugendspieltagen, Kaderlehrgängen und das Training im Jugendbereich galt Manfred und Albin Kohmann Dank.

Durchgeführt wurde wieder in Burgkunstadt auf Initiative von Manfred Kohmann und Radballbezirksfachwart Edgar Geißer das Klaus-Greim-Gedächtnisturnier mit einem dezentralen Lehrgang für Radballschüler aus ganz Oberfranken in der Burgkunstadter Stadthalle. Bei den Trainingseinheiten, dem abendlichen Grillfest, dem Übernachten auf dem Matratzenlager und dem darauf folgenden Radball-Turnier herrschte immer eine gute Stimmung.

Jugendleiter Manfred Kohmann machte darauf aufmerksam, dass ein reibungsloser Trainings - und Spielbetriebsablauf immer gewährleistet war. Zu den Auswärtsspieletagen im letzten Jahr sei er über 6000 Kilometer unterwegs gewesen. In Zusammenarbeit mit Sportwart Holger Schmidt, dem Vorstand und den Eltern habe die Jugendarbeit viel Spaß gemacht.

Nicht zufrieden zeigte sich Kohmann mit der Zusammenarbeit mit der Stadt Burgkunstadt. Bei den Sportlerehrungen wurden Spieler, die schon einmal erfolgreich waren, im folgenden Jahr nicht noch einmal geehrt. Dies sei so, wie wenn Bayern München die Meisterschaft 2017 im Jahre 2018 nicht mehr auf dem Rathausbalkon feiern dürfte. Damit nicht genug, tauchten in der Stadthalle um den Spielbetrieb immer wieder Missstände auf. So seien im Moment die Duschen nicht nutzbar. Hier gebe es dringenden Klärungsbedarf.

Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder. Harald Groh, Peter Pflaum und Georg Schardt sind 50 Jahre Mitglied im Verein. Ihr Engagement im Verein würdigte Vorsitzender Thomas Reinhardt bei der Ehrung.

Sehr zügig gingen die Neuwahlen über die Bühne, die folgendes Ergebnis hatten: Erster Vorsitzender Thomas Reinhardt., Zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer Wolfgang Weis, Dritter Vorsitzender und Schatzmeister Marco Wehrfritz, Sportwart ist Holger Schmidt, Jugendleiter Manfred Komann, Zeugwart Achim Greim, die Kasse prüfen Petra Groh und Wolfgang Schnabel. Ausschussmitglieder sind Rudolf und Petra Groh, Michael und Christian Werner, Mario Laux, Fabian Schnabel, Marius Friedlein und Harald Groh. Roland Dietz