Sie können zuhören und vermitteln

Damit Konflikte nicht eskalieren, sind auch im laufenden Schuljahr Streitschlichter aus der 8. und 9. Jahrgangsstufe der Albert-Blankertz-Schule aktiv. Sie helfen ihren ihren jüngeren Mitschülern, Streitigkeiten beizulegen.

Die Ausbildung der neuen Streitschlichter lag in den Händen von Ariane Colbentson, die von Jugendsozialarbeiterin Tina Schardt unterstützt wird. Die Dauer der Ausbildung beträgt sechs Einheiten zu je eineinhalb Stunden und endet mit einer theoretischen sowie praktischen Prüfung. Als erfolgreichen Abschluss der Ausbildung erhalten die Schüler Zertifikate über ihre Tätigkeit als Streitschlichter.

Streitschlichter an Schulen haben die Aufgabe, als unparteiische Dritte zwischen den verfeindeten Parteien zu vermitteln. Gemeinsam soll eine Lösung gefunden werden, mit der alle streitenden Parteien einverstanden sind. Streitschlichter unterstützen die Kontrahenten darin, ihre Probleme ohne Gewalt zu lösen und zusammen nach Kompromissen zu suchen.

Zur Konfliktlösung verwenden sie unterschiedliche Methoden, zum Beispiel das aktive Zuhören oder das Senden von Ich-Botschaften. Von diesen Verhaltensweisen profitieren nicht nur die Streitenden, sondern durchaus auch die Vermittler in den Schlichtungssituationen.

In der Schulaula stellte Rektorin Elvira Tischler die Schüler vor und überreichte zusammen mit den Ausbildern Colbentson und Schadt die Ausbildungsbescheinigungen. Die neuen Streitschlichter aus der 8. Klasse sind Laura Blum, Nazar Safak, Emily Stadelmann, Chiara Klimke, Metin Redzepi, Alex Reisenweber, Patrice Schubert, Viktoria Bauer sowie Selina Scheibel.