Sie hat viele Gäste bedient

Hedwig Kraft hat bei zufriedenstellender Gesundheit ihren 90. Geburtstag gefeiert. Vor der Eheschließung mit ihrem Georg aus Wannbach im Jahr 1954 hieß die Jubilarin Graf.

Hedwig ist in Muggendorf geboren und wohnt zeitlebens in ihrem Elternhaus am heutigen Wiesentweg. Vater Hans war Schuster und führte dabei einen kleinen Schuhladen, den Tochter Hedwig bis zur Aufgabe im Jahr 1975 betreute.

Der Vater war aber auch Mesner in der Muggendorfer Laurentiuskirche. Er musste täglich mindestens vier Mal auf den Kirchturm, um an einem Seil die Glocken zum morgendlichen und abendlichen Gebet oder zu Mittag um elf und zwölf Uhr zu läuten. Auch Hedwig erinnert sich an diese Zeit, als sie den Vater des öfteren beim Läuten vertreten hat.

An den Wochenenden und Feiertagen arbeitete die Jubilarin als Serviererin in der Stempfermühle, wobei sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr. Später, nach der Aufgabe des Schuhgeschäftes im Jahr 1975, bediente sie die Gäste in Muggendorfer Gasthöfen und Hotels. Im Gesangverein "Harmonie" und im Trachtenverein "Wiesenttaler" war die Hedwig aktives Mitglied. Zum Wiegenfest gratulierten neben dem Ehemann zwei Kinder, zwei Enkel sowie zwei Urenkel. Für den Markt Wiesenttal und den Landkreis Forchheim überbrachten Bürgermeister Helmut Taut und Zweite Landrätin Rosi Kraus Glückwünsche. Dekan Günther Werner war für die Kirchengemeinde Muggendorf gekommen. Er brachte das Büchlein "Blühen wie die Lilien - der Garten in der Bibel" mit, in dem beide gleich eifrig blätterten. hl